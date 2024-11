Σερβία: Η στιγμή της κατάρρευσης της στέγης στον σταθμό – Τους 14 έφτασαν οι νεκροί

Ολη τη νύχτα συνεχίζονταν οι έρευνες κάτω από τους σωρούς από σκυρόδεμα και σίδερο για τον εντοπισμό επιζώντων στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ της Σερβίας. Ο απολογισμός των θυμάτων έφτασε τους 14 νεκρούς και πάνω από 30 τραυματίες.

Στο σημείο βρίσκονται γερανοί και βαρέα οχήματα για να απομακρύνουν τα βαριά συντρίμμια της οροφής, ενώ δεκάδες διασώστες και εργάτες κατασκευών αναζητούν εγκλωβισμένους.

Η οροφή, μήκους 35 μέτρων, κατέρρευσε το μεσημέρι.

Το απόγευμα της Παρασκευής, οι διασώστες απεγκλώβισαν δύο γυναίκες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ιατρικού κέντρου στη Βοϊβοντίνα.

Αυτό που δυσκολεύει το έργο των συνεργείων διάσωσης είναι το τεράστιο βάρος του σκυροδέματος, σύμφωνα με τον Λούκα Κάουσιτς, επικεφαλής του κέντρου διαχείρισης εκτάκτων αναγκών του υπουργείου Εσωτερικών. Ο υπουργός, Ιβιτσα Ντάτσιτς, είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Tanjug ότι δεν περίμενε ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί σημαντικά.

Σε βίντεο φαίνεται η στιγμή που καταρρέει η στέγη του σταθμού.

🚨🇷🇸SEVERAL INJURED IN ROOF COLLAPSE AT SERBIAN TRAIN STATION

A section of the outdoor roof at Novi Sad train station in northern Serbia collapsed today, injuring multiple people.

Emergency responders, ambulances, and excavators were seen clearing debris, with local officials… pic.twitter.com/YhGAXzt7br

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 1, 2024