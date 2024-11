Α. Γιαννούλιας: Φτάνει με τον ρατσισμό του Τραμπ, δεν έχει καμία από τις αξίες του Αντετοκούνμπο

Ντόμινο δημόσιων αντιδράσεων έχει προκαλέσει η αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ στον Ελληνα καλαθοσφαιριστή του NBA και αστέρα των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Μιλγουόκι, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην καταγωγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, επιχειρώντας να συγκριθεί σε επίπεδο εθνικότητας μαζί του: «Η ομάδα σας είναι πολύ καλή. Θα έλεγα ότι ο Ελληνας είναι πραγματικά καλός παίκτης. Συμφωνείτε; Και πείτε μου. Ποιος είναι πιο Ελληνας; Ο Ελληνας ή εγώ; Θα έλεγα ότι είμαστε το ίδιο, σωστά;», είπε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ.

Την έντονη αντίδρασή του εξέφρασε, μεταξύ άλλων, στο X, ο Αλέξανδρος Γιαννούλιας ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός και μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, καλαθοσφαιριστής και οικονομολόγος, που είχε υπηρετήσει ως 72ος υπουργός Οικονομικών της πολιτείας του Ιλινόι από το 2007 έως το 2011.

«Ως εδώ με τα ρατσιστικά μηνύματα του Τραμπ. Δεν διαθέτει ούτε μία από τις αξίες που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που όλοι οι Ελληνες αγαπούν – τη φιλοξενία, το φιλότιμο, την ελευθερία και τη δημοκρατία», ανέφερε ο κ. Γιαννούλιας στην ανάρτησή του, δηλώνοντας στο τέλος με χάσταγκ την υποστήριξή του στην υποψηφιότητα Χάρις – Γουόλτς για την προεδρία.

I’ve had enough of Trump’s racist dog whistling. He doesn’t possess a single value that @Giannis_An34 and all Greeks cherish – filoxenia (hospitality), filotimo (honor), eleftheria (freedom) and demokratia(democracy). 🇬🇷🇬🇷 #Harris_Walz2024 https://t.co/O9Uzeqk0wn

— Alexi Giannoulias (@Giannoulias) November 2, 2024