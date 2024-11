Αμερικανικές εκλογές: Δημοσκοπικό «θρίλερ» βλέπει ο ιδρυτής του FiveThirtyEight

Απολύτως αμφίρροπη αναμένεται η μάχη για την προεδρία στις ΗΠΑ σύμφωνα με τον μέσο όρο των δημοσκοπήσεων, καθώς η Δημοκρατική Κάμαλα Χάρις παρουσιάζεται να έχει προβάδισμα μόλις 0,9% σε ομοσπονδιακό επίπεδο απέναντι στον Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του, ο ιδρυτής του ιστότοπου δημοσκοπήσεων «FiveThirtyEight» και συντάκτης του newsletter «Silver Bulletin», Νέιτ Σίλβερ, παρουσίασε έναν τέτοιο «συνδυασμό» δημοσκοπήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κάμαλα Χάρις φαίνεται να συγκεντρώνει ποσοστό 48,5% σε εθνικό επίπεδο ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο 47,6%. Αξίζει, ωστόσο να σημειωθεί ότι ο Τραμπ βλέπει τα ποσοστά του να ανεβαίνουν, κατά 2,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 0,3% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναφορικά με τις επτά αμφίρροπες πολιτείες, οι οποίες αναμένεται να κρίνουν και το ποιος θα εισέλθει τελικά στον Λευκό Οίκο, τα δεδομένα έχουν ως εξής:

Morning model update.

NYT swing state polls good for Harris but not great.

Morning Consult swing state polls good for Trump but not great.

It’s a pure toss-up. All the numbers at the link.https://t.co/vsGVG189Sa pic.twitter.com/N5Sc4RiBYN

— Nate Silver (@NateSilver538) November 3, 2024