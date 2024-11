Περού: Νεκρός ποδοσφαιριστής από κεραυνό – Τέσσερις ακόμα σοβαρά τραυματίες

Κάμερα σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο Περού κατέγραψε τον σοκαριστικό θάνατο παίκτη και τον σοβαρό τραυματισμό ακόμη τεσσάρων συμπαικτών του από κεραυνό που έπεσε σε γήπεδο την ώρα του αγώνα.

Την ώρα του αγώνα, περιφερειακού πρωταθλήματος στο Περού, στην πόλη Τσίλκα, είχε ξεσπάσει κακοκαιρία και μόλις ο διαιτητής είχε διακόψει τον αγώνα, καλώντας τους ποδοσφαιριστές να πάνε στα αποδυτήρια.

**Tragic Incident:** During a regional soccer match in Chilca, Peru, lightning struck, instantly killing 39-year-old Jose Hugo de la Cruz Meza and injuring five players. Goalkeeper Juan Chocca Llacta, 40, was hit directly and suffered severe burns, requiring immediate medical… pic.twitter.com/Nulhfo2a16

