Ισπανία: Πλημμύρες στη Βαρκελώνη, χάος στο αεροδρόμιο – Ψάχνουν αγνοούμενους στη Βαλένθια

Σφοδρή καταιγίδα έπληξε την Καταλονία της Ισπανίας με πλημμύρες να σημειώνονται σε περιοχές της Βαρκελώνης και το αεροδρόμιο της πόλης. Οι νέες καταστροφές έρχονται λίγες ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βαλένθια όπου ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 200 και οι έρευνες για αγνοούμενους συνεχίζονται.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας AEMET εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τη Βαρκελώνη, κάνοντας λόγο για «ακραίο κίνδυνο λόγω καταρρακτώδους βροχής». Συνέστησε στους πολίτες να «μη μετακινηθούν εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο». Οι γονείς ενημερώθηκαν επίσης να μη μετακινηθούν για να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο, με τις αρχές να λένε ότι τα σχολεία είναι «ασφαλή μέρη» για να αφήσουν τα παιδιά τους.

‘Extreme danger’ red alert for Barcelona warns of more rain on the way after the catastrophic floods in the Valencia region last week.

