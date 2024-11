Συρία: Εκρήξεις στη Δαμασκό – Για ισραηλινό πλήγμα μιλούν τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης

Ισραηλινός βομβαρδισμός είχε στόχο τη συνοικία Σαγιέντα Ζεϊνάμπ, κοντά στη Δαμασκό, στη Συρία, και ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη, μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Στη Σαγιέντα Ζεϊνάμπ βρίσκεται ένα σημαντικό σιιτικό ιερό, το οποίο υπερασπίζονται φιλοϊρανοί μαχητές, κυρίως μέλη της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία πολεμά στη Συρία στο πλευρό της κυβέρνησης της Συρίας από το 2013.

Additional documentation from the area of ​​Sayyida Zaynab in #Damascus. pic.twitter.com/aP7qGeUnwJ

