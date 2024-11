Ουκρανία: Εξι νεκροί από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια

Ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν σε υποδομές στην πόλη της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σήμερα Τρίτη, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων εννέα.

Τον σχετικό απολογισμό έδωσε ο Ουκρανός κυβερνήτης της ημικατεχόμενης επαρχίας, Ιβάν Φεντόροφ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Εξι άνθρωποι πέθαναν και εννέα τραυματίστηκαν. Μια φωτιά ξέσπασε στο σημείο της πρόσκρουσης – αυτές είναι οι προκαταρκτικές συνέπειες της εχθρικής επίθεσης στη Ζαπορίζια», έγραψε ο Ουκρανός αξιωματούχος στην ανάρτηση.

😨💔 The Russians struck an infrastructure object in Zaporizhzhia. It is known that 6 people died, 9 others were injured…. pic.twitter.com/bBH00IflFW

— The Ukrainian Review (@UkrReview) November 5, 2024