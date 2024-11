Στις κάλπες οι Αμερικανοί – Ολες οι εξελίξεις

Η Κάμαλα Χάρις μοιράστηκε την πρώτη της ανάρτηση στο X αφότου άνοιξαν οι κάλπες στις ΗΠΑ πριν από μία ώρα. «Αμερική, αυτή είναι η στιγμή για να ακουστεί η φωνή σου», ανέφερε η αντιπρόεδρος.

America, this is the moment to make your voices heard.



Go to https://t.co/VbrfuqVy9P to find everything you need to cast your ballot today. pic.twitter.com/EfEFcxNo0z