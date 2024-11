Ιράν: «Διαταραγμένη» η Ιρανή φοιτήτρια που έμεινε με τα εσώρουχα, λέει η Τεχεράνη

Η νεαρή Ιρανή, η οποία γδύθηκε δημοσίως και έμεινε με τα εσώρουχά της σε ένδειξη διαμαρτυρίας περπατώντας στους εξωτερικούς χώρους ιρανικού πανεπιστημίου δεν συνιστά θέμα ασφαλείας, αλλά είναι ένα «διαταραγμένο άτομο» που λαμβάνει θεραπεία, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η νεαρή γυναίκα γδύθηκε το Σάββατο στο ισλαμικό Πανεπιστήμιο Αζάντ της Τεχεράνης, μια ενέργεια η οποία θεωρήθηκε ευρέως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαμαρτυρία κατά του αυστηρού ισλαμικού ενδυματολογικού κώδικα στο Ιράν.

Η νεαρή φοιτήτρια παρενοχλούνταν από πράκτορες της ασφάλειας που θεωρούσαν ότι δεν σέβεται τον αυστηρό υποχρεωτικό ισλαμικό ενδυματολογικό κώδικα, σύμφωνα με τις οργανώσεις που αποκάλυψαν το Σάββατο την υπόθεση.

Εμεινε με τα εσώρουχα σε ένδειξη διαμαρτυρίας και περπάτησε μπροστά από το πανεπιστήμιο, σε ένα βίντεο που έγινε viral, πριν την πάρουν μαζί τους διά της βίας πράκτορες της ασφάλειας. Η τύχη της είναι έκτοτε άγνωστη.

In Iran, a student harassed by her university’s morality police over her “improper” hijab didn’t back down. She turned her body into a protest, stripping to her underwear and marching through campus—defying a regime that constantly controls women’s bodies. Her act is a powerful… pic.twitter.com/76ekxSK7bI

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 2, 2024