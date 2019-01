Τζέφρι Πάιατ: Καταδικάζω τον ανόητο και άσκοπο βανδαλισμό στην πρεσβεία των ΗΠΑ

«Καταδικάζω τον χαζό και άσκοπο βανδαλισμό που έγινε το πρωί στην πρεσβεία των ΗΠΑ», έγραψε με ανάρτησή του στο Twitter ο πρέσβης Τζέφρι Πάιατ.

Παράλληλα ο κύριος Πάιατ ευχαρίστησε την Ελληνική Αστυνομία για την «γρήγορη δράση της».

Kali Xronia! I'm happy to be back in Greece! During the current lapse in US govt appropriations, I’ll be less public in my daily work, but I do want to condemn this morning’s silly and senseless vandalism at the US Embassy and thank @hellenicpolice for their quick action.