Ν. Ντιμιτρόφ για ένταξη στο ΝΑΤΟ: Θα γράψουμε ιστορία για ένα σταθερό και επιτυχημένο μέλλον

«Θα γράψουμε ιστορία για ένα σταθερό και επιτυχημένο μέλλον, προωθώντας την σταθερότητα και τις κοινές αξίες στα Βαλκάνια και πέρα από αυτά. Περιμέναμε για μια γενιά. Αλλά όπως θα έλεγε και ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ, όσο μεγαλύτερες οι προκλήσεις τόσο πιο εντυπωσιακή η επιτυχία», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ, Νικολά Ντιμιτρόφ στο λογαριασμό του στο Twitter.

Writing history for a stable and prosperous future, promoting stability and common values in the Balkans and beyond. We have waited for a generation. But as Prime Minister @Zoran_Zaev would say, the bigger the challenges, the more magnificent the success. https://t.co/9XIsBuFE0P