Κυρ. Μητσοτάκης: Η ΝΔ στηρίζει απόλυτα τον Χουάν Γκουαϊδό

Θέση για το φλέγον ζήτημα της Βενεζουέλας πήρε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε, η Νέα Δημοκρατία αναγνωρίζει τον Γουαϊδό ως προσωρινό πρόεδρο της χώρας και ζητά από τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα να ευθυγραμμιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να σταματήσει να ντροπιάζει τη χώρα.

«Η Νέα Δημοκρατία στηρίζει απόλυτα τον Χουάν Γκουαϊδό ως νόμιμο προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας και άμεσα τη διενέργεια εκλογών. Ελπίζω ο κ. Τσίπρας να ευθυγραμμιστεί με την Ευρώπη σε αυτό το ζήτημα και να σταματήσει να ντροπιάζει τη χώρα μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

.@neademokratia fully supports @jguaido as the legitimate interim president and calls for immediate presidential elections in #Venezuela. I hope Mr. Tsipras will align himself with the EU on this issue and stop embarrassing our country.