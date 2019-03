Πάιατ: Η Θεσσαλονίκη θα αποκομίσει τα μεγαλύτερα οφέλη από τη Συμφωνία των Πρεσπών

Την πεποίθηση ότι η Θεσσαλονίκη θα αποκομίσει τα μεγαλύτερα οφέλη από τη Συμφωνία των Πρεσπών, διατύπωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, σε δηλώσεις του από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το οποίο επισκέφθηκε, σήμερα το πρωί, προκειμένου να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι τις προετοιμασίες για την αναχώρηση της 4ης αερομεταφερόμενης αμερικανικής ταξιαρχίας, που το προηγούμενο διάστημα συμμετείχε σε ασκήσεις, με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, στο Στεφανοβίκειο του νομού Μαγνησίας.

«Παραμένω πεπεισμένος ότι οι μεγαλύτεροι ωφελούμενοι από τη Συμφωνία των Πρεσπών θα είναι εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς αποκαθίσταται η Θεσσαλονίκη στον ιστορικό της ρόλο ως πρωτεύουσας των Βαλκανίων, πύλης των Δυτικών Βαλκανίων προς τις διεθνείς αγορές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρέσβης, υπογραμμίζοντας τον κομβικό ρόλο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης ως βασικού συστατικού στην όλη διαδικασία.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το λιμάνι, ο Αμερικανός πρέσβης, τον οποίο συνόδευαν ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη Γκρέγκορι Φλέγκερ, αλλά και στελέχη των ελληνικών και αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, υπογράμμισε -παρουσία του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, Σωτήρη Θεοφάνη- ότι «μας ενδιαφέρει πολύ η επιτυχία και ζωτικότητα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης καθώς αυτό συνδέεται με το ενδιαφέρον μας για την επιτυχία και τη ζωτικότητα της Βόρειας Ελλάδας, των περιοχών της Μακεδονίας και της Θράκης».

Τριακόσιοι στρατιώτες, 37 ελικόπτερα τριών τύπων (Apache, Black Hawk και Chinook), 4 UAV's (μη επανδρωμένα εναέρια μέσα), πολύ μεγάλος αριθμός στρατιωτικών οχημάτων και άλλος στρατιωτικός εξοπλισμός των αμερικανικών δυνάμεων θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής στις Ηνωμένες Πολιτείες από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες φόρτωσης.

Η εμπειρία της συμμετοχής των αμερικανικών δυνάμεων σε κοινές ασκήσεις με τις ελληνικές ήταν, όπως τόνισε στις δηλώσεις του ο κ. Πάιατ, «πολύ καλή», όπως προκύπτει από την αξιολόγηση που έκαναν οι ίδιοι οι Αμερικανοί στρατιώτες και οι επιτελείς τους. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρέσβης επισήμανε τον «μεγάλο σεβασμό» των Αμερικανών στρατιωτών προς τους Έλληνες συναδέλφους τους, αλλά και τις «φανταστικές ευκαιρίες» που είχαν οι αμερικανικές δυνάμεις ως προς την εκπαίδευση, «αξιοποιώντας τη μοναδική γεωγραφία της Ελλάδας».

Ο κ. Πάιατ δήλωσε εντυπωσιασμένος από την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος της έλευσης στην Ελλάδα μιας τέτοιας αμερικανικής στρατιωτικής μονάδας και συμφώνησε με κάτι που τού ανέφερε, όπως είπε, νωρίτερα, ο κ. Τζιτζικώστας, ότι «η συμμαχία των δυνάμεών μας, η συνεργασία μας στο ΝΑΤΟ αποτελεί επαναβεβαίωση της δέσμευσης της Ελλάδας στη συμμαχία μας αλλά και της αμερικανικής δέσμευσης προς την Ελλάδα». «Είμαστε εξαιρετικά προσηλωμένοι στη Βόρεια Ελλάδα, αξιοποιώντας τη δυναμική που απολαμβάνουμε από την παρουσία μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρέσβης.

Via @thess_news video from my remarks today at the Port of Thessaloniki, touching on @USArmyEurope deployments in Greece, our partnership with @Hellenic_MOD and our support for Thessaloniki’s role as the gateway to the Balkans https://t.co/gmyuVBzxCV