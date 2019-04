Ο Τζέφρι Πάιατ ξεναγήθηκε στο σπίτι του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Πρώτη Σερρών

Στο σπίτι και νυν μουσείο του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Πρώτη των Σερρών ξεναγήθηκε σήμερα ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ από τον ανιψιό του και βουλευτή Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Αχ. Καραμανλή.

«Απήλαυσα τη συζήτησή μας (σ.σ. με τον κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή) για τη θέση της Ελλάδας στη Δύση και την κληρονομιά αυτής της μεγάλης πολιτικής προσωπικότητας για τη διασφάλισή της», έγραψε ο κ. Πάιατ σε ανάρτησή του στο Twitter, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφίες.

Met with MP Kostas A. Karamanlis and toured the home and now museum where the late PM Konstantinos Karamanlis was born and raised in Proti, Serres. Enjoyed our discussion of Greece’s place in the West and this great statesman’s legacy in securing it. pic.twitter.com/nGmcgJS2lr