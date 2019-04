Στην ημερίδα «Hellas to the Moon» παρίσταται ο Τζέφρι Πάιατ

Στην ημερίδα που πραγματοποιεί σήμερα ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός (ΕΛΔΟ) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με θέμα «Hellas to the Moon» παρίσταται ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ.

.@USAmbPyatt joins Minister @nikospappas16 and Minister Apostolakis at inauguration of the initiative “Hellas to the Moon,” which includes a partnership between @NASA and @HSA_gov signed on April 8 in the U.S. #35Space #Moon2024 pic.twitter.com/zMM91wyDFr