Κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις η Αγκυρα για την κυπριακή ΑΟΖ

Την ένταση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου συντηρεί η Τουρκία δια του πρέσβη και γενικού διευθυντή Πολιτικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Τσαγατάι Ερτσιγιές, ο οποίος ανέφερε ότι η Αγκυρα δεν πρόκειται να υποχωρήσει στις διεκδικήσεις της στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ νωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου του κυβερνώντος κόμματος (ΑΚΡ), Ομέρ Τσελίκ προχώρησε σε ευθείες απειλές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από την πλευρά του, ο κ. Έρτζιγες χαρακτήρισε «μαξιμαλιστικές» τις θέσεις τόσο της Αθήνας όσο και της Λευκωσίας, ενώ υπογράμμισε ότι η κυριότητα επί νήσων δεν προσδίδει πλήρη δικαιώματα στην οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.

maritime claims are maximalist.They base on the entitlement of islands to EEZ/CS. Entitlement & Delimitation are not the same thing. Islands may get zero or reduced EEZ/CS if their presence distorts equitable delimitation.This is a fundamental international law principle. — Çağatay Erciyes (@CErciyes) 11 Μαΐου 2019

«Νησιά μπορεί να λάβουν μηδενική ή μειωμένη ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα εάν η παρουσία τους στρεβλώνει την ισότιμη οροθεσία», τονίζει ο κ. Έρτζιγες μέσω ανάρτησή του στο Twitter, σημειώνοντας δε ότι πρόκειται για «θεμελιώδης αρχή στο διεθνές δίκαιο».

Στη συνέχεια ο Τούρκος αξιωματούχος τόνισε ότι «τα τελικά θαλάσσια όρια μπορούν να καθοριστούν μόνο μέσω συμφωνιών (όχι παραβιάζοντας τα πιθανά όρια τρίτων μερών) ή δικαστικών αποφάσεων», αφήνοντας υπονοούμενα πως η Ελλάδα και η Κύπρος παραβιάζουν τα «πιθανά όρια» των τουρκικών ζωνών.

«Απουσία διευθέτησης, οι αλληλεπικαλυπτόμενες διεκδικήσεις υπερέχουν», προσθέτει χαρακτηριστικά.

Final maritime boundaries can only be determined through agreements (not violating 3rd parties’ possible boundaries) or through litigation. Overlapping maritime claims prevail in the absence of a settlement. — Çağatay Erciyes (@CErciyes) 11 Μαΐου 2019

Ο κ. Έρτζιγες προειδοποιεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογραμμίζοντας ότι οι διεκδικήσεις στο θαλάσσιο χώρο από μέλη της Ε.Ε. που παραβιάζουν τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων χωρών δεν μπορούν να περιγράφονται ως εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε.

Maritime claims of EU members, violating the legitimate rights of 3rd countries cannot be portrayed as the external borders of the EU. That’s indeed the gross violation of international law. Turkey is determined to continue to protect it own & Turkish Cypriots’ CS/EEZ rights. — Çağatay Erciyes (@CErciyes) 11 Μαΐου 2019

«Αυτό είναι πράγματι χονδροειδής παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να προστατεύει τα δικά της δικαιώματα και των τουρκοκυπρίων για υφαλοκρηπίδα / ΑΟΖ», καταλήγει ο κ. Έρτζιγες.