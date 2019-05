O Τραμπ ζητά από το Κογκρέσο 1,6 δισ. για να επιστρέψουν οι ΗΠΑ στη Σελήνη

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από το Κογκρέσο να αυξήσει τη χρηματοδότηση της αμερικανικής υπηρεσίας διαστήματος κατά επιπλέον 1,6 δισ. δολάρια, ποσό που χαρακτήρισε «προκαταβολή» εντός των ορίων της προσπάθειας με σκοπό οι ΗΠΑ να ξαναστείλουν αστροναύτες στη Σελήνη ως το 2024.

Το αίτημα για την αύξηση της χρηματοδότησης, που ανακοινώθηκε από τον Τραμπ μέσω Twitter, καταγράφεται σχεδόν δύο μήνες μετά τη δήλωση του αντιπροέδρου Μάικ Πενς πως η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει να συντομευθεί κατά τέσσερα χρόνια το πρότερο χρονοδιάγραμμα της αμερικανικής υπηρεσίας διαστήματος προκειμένου αστροναύτες να εξερευνήσουν την επιφάνεια του φεγγαριού για πρώτη φορά από το 1972.

Το επιπλέον κονδύλι το οποίο ζητά η κυβέρνηση Τραμπ θα αυξήσει τις δαπάνες της NASA το οικονομικό έτος 2020 στα 22,6 δισ. δολάρια. Το μεγαλύτερο μέρος της νέας χρηματοδότησης προορίζεται για την έρευνα και την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος προσσελήνωσης, σύμφωνα με μια περίληψη του αναθεωρημένου προϋπολογισμού της που δημοσιοποίησε η αμερικανική υπηρεσία διαστήματος.

«Επί των ημερών της κυβέρνησής μου, αποκαθιστούμε το μεγαλείο της NASA και θα πάμε πίσω στη Σελήνη και μετά στον Άρη», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Twitter χθες.

Under my Administration, we are restoring @NASA to greatness and we are going back to the Moon, then Mars. I am updating my budget to include an additional $1.6 billion so that we can return to Space in a BIG WAY!