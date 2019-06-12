ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι πρώτοι υποψήφιοι του ΚΙΝΑΛ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ανακοινώθηκαν από το Κίνημα Αλλαγής οι υποψήφιοι που συμπληρώνουν τα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών.

Ο Παύλος Χρηστίδης στην τρίτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας παραμένει εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ ενώ ανάμεσα στους υποψηφίους είναι και η  Βάνα Μπάρμπα στα Ιωάννινα.

Απόφαση Επιτροπής Ψηφοδελτίων για τη συμπλήρωση των ψηφοδελτίων των εθνικών εκλογών: 

Ν. ΕΒΡΟY:  

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

N. ΡΟΔΟΠΗΣ  

ΤΣΙΤΗΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ν. ΞΑΝΘΗΣ:  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΜΠΟΥΡΧΑΝ ΜΠΑΡΑΝ

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ:  

ΜΑΝΤΕΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:  

ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΚΑΡΕΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΛΕΙΨΙΣΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΛΗ

ΜΟΥΤΑΦΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ

ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΤΡΙΓΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:  

ΝΤΙΝΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΣΙΠΤΣΕ ΟΛΓΑ

Ν. ΠΕΛΛΑΣ:  

ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ν. ΣΕΡΡΩΝ:  

ΓΚΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ν. ΚΙΛΚΙΣ:  

ΜΠΑΝΤΡΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ:  

ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:  

ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ:  

ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Ν. ΑΡΤΑΣ:  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΑΛΕΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:  

ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΝΑ

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ:  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ:  

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΛΑ

Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ:  

ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΛΑΖΕΝΗ ΒΕΡΑ

Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ:  

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΜΠΙΑΝΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ

Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ:  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

ΛΟΥΒΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  

ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ:

ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΙΤΣΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ:

ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΜΗΣ

Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:  

ΜΑΖΙΩΤΗ ΝΑΝΣΥ

Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ:  

ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

Α’ ΑΘΗΝΑΣ:

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΝΕΛΗ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ

ΔΑΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ

ΖΑΝΝΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΙΚΥ

ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΚΕΜΗ ΕΝΤΑ

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ – ΔΑΜΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ:

ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ):  

ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ):

ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:

ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ:  

ΜΠΕΛΤΖΕΝΙΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ

Ν. ΣΑΜΟΥ:

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΙΚΗ

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ:  

ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ:  

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΠΑΤΡΑ ΡΑΝΙΑ  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ:

ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΤΖΑΝΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ  

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

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