Στην Αθήνα Διεθνής Διάσκεψη για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομία

Η έμπρακτη συμβολή της Ελλάδας, με στόχο τη δημιουργία ενός διεθνούς πλαισίου αντιμετώπισης των προκλήσεων και των κινδύνων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά από την κλιματική αλλαγή, λαμβάνει σάρκα και οστά στην Αθήνα την Πέμπτη, 21 και την Παρασκευή, 22 Ιουνίου στο Ζάππειο. Πρόκειται για τη Διεθνή Διάσκεψη για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομία, με τίτλο «Impacts of Climate Change on Cultural Heritage : Facing the Challenge» η οποία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του υφυπουργού Εξωτερικών και αρμοδίου για θέματα περιβαλλοντικής διπλωματίας, Μάρκου Μπόλαρη.

Επί ένα διήμερο επιφανείς επιστήμονες, μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και εθνικοί εμπειρογνώμονες θα ανταλλάξουν απόψεις και θα παρουσιάσουν επιστημονικά στοιχεία και προτάσεις σε πολλές επιμέρους θεματικές, όπως η καταγραφή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομία, η παρακολούθηση ( monitoring ) των επιπτώσεων μέσω εργαλείων και μηχανισμών, καθώς και η αποτύπωση των βασικών πολιτικών, μέτρων και βέλτιστων πρακτικών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η Διεθνής Διάσκεψη στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας υπέρ της ανάληψης σχετικής δράσης, γι αυτό τα επιστημονικά συμπεράσματα της Διάσκεψης θα αξιοποιηθούν καταλλήλως ώστε να αποτελέσουν αφενός έναυσμα για την υιοθέτηση, σε συνεργασία με την γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, συναφούς διακήρυξης και αφετέρου συνεισφορά της χώρας μας στις δράσεις για την κλιματική αλλαγή που θα ανακοινωθούν στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής των ΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή τον προσεχή Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη.

Την έναρξη των εργασιών της Διεθνούς Διάσκεψης των Αθηνών για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα κηρύξει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος, ενώ θα απευθύνουν χαιρετισμό ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος.

