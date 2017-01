Τα 5 νέα πρόσωπα του Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ

Με σημερινή απόφαση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη είχαμε τις πρώτες αλλαγές στο εσωτερικό του κόμματος. Νέος Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας ορίστηκε ο κ. Χρήστος Ταραντίλης, καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης και Λήψης Αποφάσεων στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) και Επικεφαλής της ερευνητικής μονάδας «Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ιδιαίτερα υψηλές περγαμηνές στον τομέα του.

Αναπληρωτές του καθηγητή ορίστηκαν 5 νέοι άνθρωποι, που ο καθένας έχει μερικά από εκείνα τα στοιχεία που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ως «προαπαιτούμενα» στο νέο ξεκίνημα που επιχειρεί το κόμμα του και αποτυπώνουν το στίγμα που θέλει να δώσει ο πρόεδρος τηε ΝΔ.

Η Μαίη Ζαννή γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από τη Σχολή Μωραΐτη. Σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο, Πολιτικές Επιστήμες και Ιστορία στο Queen Mary College του Πανεπιστήμιου του Λονδίνου (BA 1998). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σε European Politics στο Birkbeck College του Πανεπιστημιού του Λονδίνου (MSc 1999) και σε Politics of Empire and Post-Imperialism στο London School of Economics (MSc 2000). Ως φοιτήτρια στο LSE επιλέχθηκε να κάνει πρακτική εξάσκηση στη Βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων. Επίσης, έχει κάνει πρακτική εξάσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στην UNESCΟ στο Παρίσι και στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Η Βασιλική Λοίζου έχει υπάρξει στο παρελθόν συνεργάτιδα του Κωστή Χατζηδάκη ενώ ήταν παρούσα στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Η κ. Λοίζου έχει επίσης χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στα θέλω του Κυριάκου Μητσοτάκη καθώς έχει εργασιακή εμπειρία στις κατασκευές και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Eίναι πολιτικός επιστήμων – διεθνολόγος, με μεταπτυχιακές σπουδές στην ευρωπαϊκή πολιτική στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.



Ο Κώστας Μπακογιάννης ήταν συνεργάτης του πρώην πλέον γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού Γιάννη Οικονόμου. Είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Έχει εργασθεί μεταξύ άλλων ως υπεύθυνος σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης δικτύου, διοργάνωσης και υποστήριξης εκπαιδευτικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων και υποστήριξης Γραφείου Τύπου σε think tank.



Όσον αφορά τον Νίκο Σωτηρόπουλο, ο νεαρός δικηγόρος ήταν επί σειρά ετών στενός συνεργάτης του Κωστή Xατζηδάκη και είχε κομβικό ρόλο στο συνέδριο αναδιοργάνωσης της νεολαίας. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές Εμπορικού και Διοικητικού Δικαίου στα Πανεπιστήμια Θράκης και Λονδίνου (QMUL). Είναι νομικός σύμβουλος ομίλου εταιριών στο χώρο της ενέργειας.

Ο Νίκος Ρωμανός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Σπούδασε Ψυχολογία (BA Psychology) στο Πανεπιστήμιο του Essex και συνέχισε τις σπουδές του με MBA στο Cardiff University Business School της Ουαλίας. Μέχρι το 2007 εργάστηκε στο marketing μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας το 2004 και οι Ασιατικοί Αγώνες του 2006, που έγιναν στο Κατάρ. Ασχολείται επιχειρηματικά με την εστίαση, ενώ παράλληλα, αφού εκπαιδεύτηκε στην Γνωσική ψυχοθεραπεία, συνεργάζεται, από το 2015, με το Ελληνικό Ινστιτούτο Λογικοθυμικής Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας ως ψυχολόγος. Αποτελεί προσωπική επιλογή του προέδρου της ΝΔ και οι πληροφορίες λένε πως κομβικό ρόλο στα να κεντρίσει το ενδιαφέρον των κορυφαίων επιτελών και του ίδιου του Κ. Μητσοτάκη ήταν οι αναρτήσεις του στα social media, στα οποία ο κ. Μητσοτάκης είναι ενεργός.