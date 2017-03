Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Στυλιανίδη

Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χρήστο Στυλιανίδη είχε νωρίτερα ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα αρμοδιότητας του κ. Στυλιανίδη.

Met today in #Athens with the President of @neademokratia, @kmitsotakis and discussed matters pertaining to my responsibilities #Greece pic.twitter.com/ijy2qCPtWP