Ξυδάκης: «Η ΕΡΤ είναι τραγική όπως είναι, είναι τριτοκοσμική»

Πλήρη αντίθεση με τη σημερινή εικόνα της κρατικής τηλεόρασης μετά την «ανάστασή» της από τον ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Ξυδάκης, στο πάνελ «Protecting the fourth estate: Democracy, Accountability and the Media» του 2ου Οικονομικού Φόρουμ, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα «τραγική» και «τριτοκοσμική».

«Η ΕΡΤ είναι τραγική όπως είναι, είναι τριτοκοσμική αυτή τη στιγμή και γενικά δεν υπάρχει κανένας τηλεοπτικός σταθμός που να κάνει πρωτογενή έρευνα, δεν υπάρχει καμία εφημερίδα που να κάνει σοβαρή αρθρογραφία» ανέφερε χαρακτηριστικά γενικεύοντας ακόμα περισσότερο με το να αποκαλέσει το σύνολο των δημοσιογράφων «εξευτελισμένους και μισογύνηδες».

Αιτία για τη δυσμενή αυτή εξέλιξη της δημοσιογραφίας και των μέσων, κατά τον κύριο Ξυδάκη είναι «η δημοσιογραφία του κουτσομπολιού» η οποία ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του '80 και συμπαρέσυρε τις κυριακάτικες εφημερίδες αποβλακώνοντας τους δημοσιογράφους με αποτέλεσμα σήμερα να μην είναι σε θέση να πετύχουν τους στοιχειώδεις όρους αναπαραγωγής».

«Οι δηλώσεις Ξυδάκη για την ΕΡΤ μας δικαιώνουν»

Σε σχέση με τις δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία σχολίασε χαρακτηριστικά:

«Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ξυδάκης ομολόγησε, στους Δελφούς, την καθεστωτική αντίληψη της Κυβέρνησης, αναγνωρίζοντας ότι “η Ε.Ρ.Τ. είναι τραγική όπως είναι, είναι τριτοκοσμική αυτήν τη στιγμή”. Δικαίωσε έτσι απόλυτα τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και τις καταγγελίες της για τις πρακτικές που ακολουθεί η Διοίκηση της Ε.Ρ.Τ. και την απόπειρα ελέγχου της ενημέρωσης από τους κ. Τσίπρα και Παππά. Διέπραξε, όμως, και βαρύ ατόπημα, εκτοξεύοντας απαράδεκτους χαρακτηρισμούς για το σύνολο των δημοσιογράφων. Έμπλεξε τις αυταπόδεικτες αλήθειες για την Ε.Ρ.Τ. με ανοίκειες ύβρεις».