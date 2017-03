Υπουργείο Πολιτισμού: «Ανακρίβειες» τα περί ανταλλαγής αρχαιολογικών θησαυρών με τα Ελγίνεια

Καμία επίσημη ή ανεπίσημη πρόταση δεν έχει κάνει προς το Βρετανικό Μουσείο η σημερινή ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού, απαντά με ανακοίνωση του σήμερα το ΥΠΠΟΑ, δίνοντας διευκρινίσεις για τις ανακρίβειες, όπως τις χαρακτηρίζει, που περιλαμβάνει σημερινό δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Independent με τίτλο «Greece offers ancient archaeological wonders in exchange for Elgin Marbles» (Η Ελλάδα προσφέρει αρχαιολογικά αριστουργήματα, σε αντάλλαγμα για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα).

Επιπλέον, «η αναφορά σε συγκεκριμένα έργα είναι προϊόν καθαρής επινόησης από την πλευρά του δημοσιογράφου που υπογράφει το άρθρο ή κάποιου άλλου που μίλησε εξ ονόματός μου χωρίς να έχει καμία σχετική άδεια» σχολιάζει ο Λουί Γκοντάρ, πρόεδρος του Παγκόσμιου Συνδέσμου για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα (IARPS), ο οποίος συντάσσεται απόλυτα με την προσέγγιση του υπουργείου Πολιτισμού.

Αναλυτικά:

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τις ανακρίβειες που περιλαμβάνει το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Independent με τίτλο «Greece offers ancient archaeological wonders in exchange for Elgin Marbles» (ημερομηνία 14/3/2017) διευκρινίζει τα εξής:

Η ελληνική πλευρά εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Βρετανικό Μουσείο η οποία σήμερα δεν συντελείται.

Έως τώρα, δεν έχει γίνει από τη σημερινή πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ καμία σχετική επίσημη ή ανεπίσημη πρόταση για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Γίνεται όμως μία συστηματική προσπάθεια για την επανεκκίνηση του διάλογου για την επανένωση των γλυπτών, με νέα στρατηγική, η οποία δεν στηρίζεται στην δικαστική διεκδίκηση.

Ο καθηγητής Λουί Γκοντάρ, πρόεδρος του Παγκόσμιου Συνδέσμου για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα IARPS (International Association for the Reunification of the Parthenon Marbles), ο οποίος συντάσσεται απόλυτα με τη προσέγγιση του Υπουργείου Πολιτισμού, σχετικά με το εν λόγω δημοσίευμα από την πλευρά του, σχολίασε ρητά πως:

«Ως πρόεδρος του IARPS δεν μίλησα με κανέναν δημοσιογράφο και δεν γνώριζα τίποτα για το σχετικό άρθρο. Επιπλέον η αναφορά σε συγκεκριμένα έργα είναι προϊόν καθαρής επινόησης από την πλευρά του δημοσιογράφου που υπογράφει το άρθρο ή κάποιου άλλου που μίλησε εξ ονόματός μου χωρίς να έχει καμία σχετική άδεια.

Αρθρα τέτοιου τύπου μπορούν να υπονομεύσουν σοβαρά την υπόθεση για την οποία αγωνιζόμαστε.

Πιστεύω ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, μια σοβαρή συζήτηση μεταξύ του Βρετανικού κράτους, του Βρετανικού Μουσείου και του Ελληνικού κράτους μπορεί να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα».

Ο Λουί Γκοντάρ προτίθεται να στείλει επιστολή στον Independent.