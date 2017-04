Τσακαλώτος: «Τρίτη με Τετάρτη επιστρέφουν οι θεσμοί»

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή το απόγευμα η συνάντηση της γενικής διευθύντριας του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο που στο περιθώριο της Εαρινής Συνόδου του Ταμείου στην Ουάσιγκτον και διήρκεσε περίπου 40 λεπτά.

Η απομείωση του ελληνικού χρέους, το κείμενο του Μνημονίου του ΔΝΤ και η επιστροφή των κλιμακίων στην Αθήνα απασχόλησαν τη συνάντηση Τσακαλώτου - Λαγκάρντ στην οποία παρέστησαν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τομέα του Ταμείου Πόουλ Τόμσεν και η Ντέλια Βελκουλέσκου.

«Πολύ καλά» πήγε η συνάντηση με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο που τοποθέτησε την επιστροφή των τεχνικών κλιμακίων στην Αθήνα «Τρίτη με Τετάρτη».

«Συζητήσαμε πότε θα επιστρέψουν οι θεσμοί , νομίζω Τρίτη με Τετάρτη» ανέφερε ο κ.Τσακαλώτος.

«Συζητήσαμε και για το χρέος, για το MEFP (Memorandum of Economic and Financial Policies) και το πώς θα κλείσει το SLA (staff level agreement).

Για το χρέος, όπως είπε o υπουργός Οικονομικών, χρειάζεται να γίνει μια δουλειά σε τεχνικό επίπεδο.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος χαρακτήρισε καλύτερα του αναμενομένου τα νέα για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016 (3,9% του ΑΕΠ), ενώ «ευχάριστα» χαρακτήρισε τα νέα για το πρωτογενές πλεόνασμα και ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος επίσης βρίσκεται στην Ουάσιγκτον.

Αργότερα, ο υπουργός Οικονομικών συναντάται με τον πρόεδρο του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ και με τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

«Εποικοδομητική» χαρακτήρισε και η επικεφαλής Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, τη συζήτηση που είχε την Παρασκευή με τον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επιστροφή των κλιμακίων.

Όπως τόνισε, η επιστροφή των κλιμακίων στην Αθήνα γίνεται προκειμένου να «συζητηθούν τα δύο 'πόδια' του ελληνικού προγράμματος: οι πολιτικές και η ελάφρυνση χρέους».