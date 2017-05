Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Τσίπρα - Ερντογάν - Απόσταση στο Κυπριακό

Τη θετική ατζέντα των ελληνοτουρκικών σχέσεων έθεσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε στο Πεκίνο με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος την υιοθέτησε.

Εξέφρασε μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, την επιθυμία για πλήρη υλοποίηση της Συνθήκης της Λωζάνης,

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. pic.twitter.com/Rl1xll6udG — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) 13 Μαΐου 2017

Σχετικά με το μεταναστευτικό ο κ. Ερντογάν είπε ότι η ΕΕ δεν υλοποιεί τη δέσμευσή της για την κατάργηση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες που επισκέπτονται ευρωπαϊκές χώρες, με τον Αλ. Τσίπρα να απαντά ότι η Ελλάδα επιδιώκει να εφαρμοστεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας.

Στη συζήτηση για το Κυπριακό δεν υπήρξε σύγκλιση απόψεων αναφορικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε στο θέμα των Τούρκων στρατιωτικών που διέφυγαν στην Ελλάδα και ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι θέμα της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Συμφωνήθηκε ακόμα, συνάντηση των πρωθυπουργών της Ελλάδας και της Τουρκίας, Αλέξη Τσίπρα και Μπιναλί Γιλντιρίμ, για τον ερχόμενο Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας θα προηγηθούν συναντήσεις των υπουργών Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά και Μεβλούτ Τσαβούσογλου και άλλων συναρμόδιων υπουργών των δύο χωρών.

Η συνάντηση έγινε στο περιθώριο του Belt and Road Forum for International Cooperation που διοργανώνει η κινεζική κυβέρνηση, στο ξενοδοχείο Four Seasons, και κράτησε μια ώρα και δέκα λεπτά.

(Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ)