Μητσοτάκης: Ψηφίζουν αδίστακτα μνημόνιο 4, με 5 δισ. μέτρα που πλήττουν κάθε Έλληνα

«Υπέγραψαν και ψηφίζουν αδίστακτα μνημόνιο 4, με 5 δισ. νέα μέτρα που πλήττουν κάθε Έλληνα. Κυρίως τους πιο αδύναμους. Η κοροϊδία τους δεν περνάει», αναφέρει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Τwitter.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταβαίνει σήμερα στο Λονδίνο όπου αύριο Δευτέρα 15 Μαΐου θα μιλήσει για το λαϊκισμό και την οικονομία, σε εκδήλωση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του 16ου Ετήσιου Συνεδρίου του Ελληνικού Παρατηρητηρίου, στο London School of Economics, με θέμα: «Defeating populism, defending the truth and unleashing the potential of the Greek economy».