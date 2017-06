Πάιατ: «Ισχυρό συμφέρον» των ΗΠΑ να παραμείνει η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας

Τη θέση ότι οι ΗΠΑ έχουν ισχυρό συμφέρον να παραμείνει η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας σε μια περίπλοκη και στρατηγικά σημαντική περιοχή εξέφρασε ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ, στο Επενδυτικό Φόρουμ της Νέας Υόρκης.

«Η παρουσία μου εδώ αντανακλά τη δέσμευση της αμερικανικής κυβέρνησης να στηρίξει την Ελλάδα, ώστε να βγει από την κρίση μέσα στο 2017», πρόσθεσε ο κ. Πάιατ.

Ακόμη, τόνισε ότι «στην Ουάσιγκτον υπάρχει συνεχιζόμενη και ισχυρή δέσμευση για στήριξη της χώρας, στους δύσκολους καιρούς που περνά».

