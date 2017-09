Τραμπ, Brexit και η κρίση στον πολιτικό λόγο - LIVE

Μια συζήτηση με τον Mark Thompson, Πρόεδρο και Διευθ.Σύμβουλο της The New York Times Company και τον Αλέξη Παπαχελά, Διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, για την κρίση στον πολιτικό λόγο και το πρόβλημα νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος.

Ο Mark Thompson, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της The New York Times Company και πρώην γενικός διευθυντής του BΒC, εξετάζει πώς οι αλλαγές στη γλώσσα της πολιτικής έχουν υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στους πολιτικούς και στα μέσα ενημέρωσης – και τώρα αποτελούν κίνδυνο για την ίδια την πολιτική. Ο Thompson είναι συγγραφέας του βιβλίου "Enough Said: What's gone wrong with the language of politics?". Η εκδήλωση διεξάγεται στην Εναλλακτική Σκηνή της Λυρικής Σκηνής του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Στ. Νιάρχος.

