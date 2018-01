Πάιατ: Θεωρούμε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή

«Ο Μέγας Αλέξανδρος υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικός, διότι σηματοδότησε την ανανέωση των πολύπλοκων, μεγάλων ασκήσεων πεδίου μεταξύ των Αμερικανών πεζοναυτών και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων» τόνισε ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ και πρόσθεσε: «Θεωρούμε την Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», σχολιάζοντας τη στρατιωτική άσκηση την οποία ολοκλήρωσαν σήμερα στον Βόλο 150 Αμερικανοί πεζοναύτες και 150 Έλληνες στρατιώτες.

Η άσκηση των αμερικανικών και ελληνικών στρατιωτών άρχισε στις 15 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο διμερούς άσκησης συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας που περιελάμβανε τους Έλληνες στρατιωτικούς και τους Αμερικανούς πεζοναύτες.

