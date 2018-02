Τριακόσια κιλά κοκαΐνης κατασχέθηκαν σε ελληνικό πλοίο στο λιμάνι της Γένοβας

Για «κατάσχεση ρεκόρ» 300 κιλών κοκαϊνης στο λιμάνι της Γένοβας κάνουν λόγο τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από την ιταλική αστυνομία και το λιμεναρχείο. Τα ναρκωτικά βρέθηκαν στο ελληνικό εμπορικό πλοίο Dimitris C της εταιρείας Danaos Shipping.

Τα ναρκωτικά εντόπισαν οι Ουκρανοί ναυτικοί του πλοίου, κατά τη διάρκεια ελέγχου, μέσα σε μεγάλο δέμα με είκοσι σακούλες κοκαϊνης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το εμπορικό πλοίο, πριν φτάσει στην Γένοβα, είχε περάσει από λιμάνια της Κολομβίας και της Ισπανίας.

Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, αναφέρει τα εξής:

«Την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου το πρωί, στο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων DIMITRIS C της εταιρείας DANAOS SHIPPING Co Ltd, ανακαλύφθηκε από το πλήρωμα ποσότητα ύποπτης ουσίας σε πλαστικές σακούλες.

Το πλοίο, χωρητικότητας 3.430 TEU και με σημαία Μάλτας, βρισκόταν στις προσβάσεις του λιμένος της Γένοβας στα διεθνή ύδατα αναμένοντας τις οδηγίες των Ιταλικών Αρχών.

Το ύποπτο εμπόρευμα, το οποίο βρέθηκε κρυμμένο σε δυσπρόσιτο σημείο του καταστρώματος, ανακαλύφθηκε μετά από διεξοδικό έλεγχο που γίνεται από το πλήρωμα, σύμφωνα με την πάγια πολιτική της εταιρίας, πριν τον κατάπλου και μετά τον απόπλου σε λιμάνια που έχουν αυξημένες πιθανότητες διακίνησης ουσιών.

Το γεγονός αναφέρθηκε αμέσως από τον Πλοίαρχο στην εταιρεία και στις Αρχές, σύμφωνα και πάλι με την πάγια πολιτική της εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το περιεχόμενο των εμπορευματοκιβωτίων δεν είναι γνωστό ούτε στο πλοίο, ούτε στην εταιρεία διαχείρισης αυτού (εκτός από τις περιπτώσεις "επικίνδυνων αγαθών", δηλαδή εύφλεκτων, χημικών, εκρηκτικών και του περιεχομένου των container - ψυγείων). Επίσης η φορτοεκφόρτωση δεν διενεργείται από το πλήρωμα, αλλά από τρίτους, φορτοεκφορτωτές (stevedores), οι οποίοι δεν αποτελούν αρμοδιότητα του πλοίου.

Το πλοίο ευρίσκεται ήδη στον λιμένα της Γένοβας υπο τον έλεγχο των Ιταλικών Αρχών».

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2017 είχε βρεθεί στο ίδιο πλοίο κοκαΐνη, βάρους 121 κιλών μέσα σε τρεις τσάντες και μία βαλίτσα, καλά κρυμμένες στο κατάστρωμα. Το «Dimitris C» ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ιλό, όπου είχε φτάσει στις 13 Σεπτεμβρίου, προερχόμενο από τη Χιλή. Στο πλοίο επέβαινε πλήρωμα 23 ναυτικών, από τους οποίους 16 είναι Ουκρανοί, τρεις Ρώσοι και τέσσερις Τανζανοί. Ολοι ανακρίθηκαν από εισαγγελέα, ο οποίος στη συνέχεια τους άφησε ελεύθερους και επέτρεψε τον απόπλου του πλοίου.

με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ