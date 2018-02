Το Eurogroup στηρίζει την υποψηφιότητα Ντε Γκίντος για την αντιπροεδρία της ΕΚΤ

Tο Eurogrοup συμφώνησε να στηρίξει την υποψηφιότητα του Ισπανού υπουργού Οικονομικών, Λουίς ντε Γκίντος για την αντιπροεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η σύσταση του Eurogroup για την υποψηφιότητα ντε Γκίντος προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να υιοθετηθεί τυπικά από το αυριανό Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (Ecofin).

Στη συνέχεια θα ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Η τελική απόφαση αναμένεται να υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας και 23ης Μαρτίου.

Ο νέος αντιπρόεδρος της ΕΚΤ θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Ιουνίου του 2018, αντικαθιστώντας τον απερχόμενο αντιπρόεδρο, τον Πορτογάλο Βίτορ Κονστάνσιο. Η θητεία του αντιπροέδρου της ΕΚΤ είναι οκταετής και μη ανανεώσιμη.

O Λούις ντε Γκίντος, δήλωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού Οικονομικών της Ισπανίας, μέσα στις επόμενες ημέρες.

Την είδηση για τη στήριξη Eurogroup στον ντε Γκίντος «ανέβασε» και στον λογαριασμό του στο Twitter ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο.

