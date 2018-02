Μοσκοβισί: Σημαντική πρόοδος για την Ελλάδα

«Σημειώθηκε πολύ σημαντική πρόοδος για την Ελλάδα και το 99% των προαπαιτούμενων (τα 108 από τα 110) υλοποιήθηκαν», ανέφερε ο επίτροπος Οικονομικών Πιερ Μοσκοβισί μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup.

«Είμαι πεπεισμένος», αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter, «πως τα εναπομείναντα δύο προαπαιτούμενα θα υλοποιηθούν εγκαίρως για το επόμενο Eurogroup, επιτρέποντας την λήψη απόφασης για εκταμιεύσεις».

Τα τεχνικά κλιμάκια θα επιστρέψουν στην Αθήνα για να ξεκινήσουν συζητήσεις την επόμενη Δευτέρα για την τέταρτη και τελική αξιολόγηση. Στόχος της αποστολής θα είναι να συμφωνηθούν τα σχέδια για την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών μέχρι τον Μάιο, ώστε στις 21 Ιουνίου. Το Eurogroup να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις.

«Τα κλιμάκια θα συζητήσουν επίσης την στρατηγική ανάπτυξης για την Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια. Όταν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το πρόγραμμά της μετά από έξι μήνες, πρέπει να γίνει μια κανονική χώρα όσον αφορά τις διαδικασίες της ΕΕ και ένα κανονικό μέλος της ζώνης του ευρώ» συνέχισε.

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε:

«Θα αξιολογήσουμε την πρόοδο των προαπαιτούμενων στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης, το 99% των προαπαιτούμενων δράσεων για τις οποίες είχε δεσμευτεί η Ελλάδα έχουν υιοθετηθεί και νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να δώσουμε ένα σήμα ότι πηγαίνουμε καλά και ότι τους επόμενους έξι μήνες η Ελλάδα θα μπορέσει να ολοκληρώσει θετικά το πρόγραμμα και να επιστρέψουμε στην Ελλάδα της ευημερίας, της ανάπτυξης και της απόλυτης κυριαρχίας, φυσικά με μια επιτήρηση μετά το πρόγραμμα, η οποία θα προσαρμοστεί στις ανάγκες της κατάστασης».