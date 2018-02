Η αγορά της ενέργειας στο επίκεντρο του τρίτου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών

Τους βασικούς πυλώνες της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, αναμένεται να παρουσιάσει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης στο πλαίσιο του τρίτου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών.

Tο νέο τοπίο στην ενέργεια και οι γεωπολιτικές του διαστάσεις θα αναλυθούν διεξοδικά σε πάνελ από ειδικούς του κλάδου, όπως τον Fellow στο Center for Slavic, Eurasian and East European Studies του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ Ντιμίταρ Μπέκεφ, τον εκτελεστικό διευθυντή του Atlantic Council στην Τουρκία Ντεφνέ Αρσλάν, τον σύμβουλο στην Caspian Energy Grid του Ιράν Μαχμούντ Καγκχανί, τον Energy Security Specialist της Methinks Ltd και Senior Fellow του Atlantic Council στις ΗΠΑ Τζον Ρόμπερτς, αλλά και τον πρόεδρο και CEO της User Danismanlik στην Τουρκία Ερολ Ουσέρ.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας στον τομέα παραγωγής και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, αλλά και στο πώς η χώρα θα ενισχύσει τη θέση της στο ευρωπαϊκό ενεργειακό γίγνεσθαι. Στο πλαίσιο αυτό, οι διευθύνοντες σύμβουλοι της ΔΕΠΑ Δημήτρης Τζώρτζης, των ΕΛΠΕ Γρηγόρης Στεργιούλης, της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου δρ Πάνος Κελάμης, αλλά και ο καθηγητής και Senior Fellow του Institute for National Security Studies στο Ισραήλ Uzi Arad θα αναπτύξουν συζήτηση εφ’ όλης της ύλης για τις προοπτικές των κοιτασμάτων στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο.

Σε παράλληλο πάνελ θα τεθούν επί τάπητος οι ιδιωτικοποιήσεις, η παραγωγή λιγνίτη, η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι δυνατότητες για ξένες επενδύσεις, ταυτόχρονα με το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, κεντρικοί ομιλητές όπως ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γεράσιμος Θωμάς, ο πρώην υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (2013-2015) Γιάννης Μανιάτης, ο γενικός διευθυντής Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΑΓΕΤ Ηρακλής και LafargeHolcim Νίκος Μπόζος, ο γενικός διευθυντής της Protergia/Mytilineos Ντίνος Μπενρουμπής, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Σταύρος Γούτσος, αλλά και ο Senior Partner και Managing Director της The Boston Consulting Group στο Βέλγιο Christophe Brognaux θα επικεντρώσουν τις ομιλίες τους στις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες που απαιτείται, ωστόσο, να είναι συμβατές με την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και την παγκόσμια κλιματική αλλαγή. Το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών αναμένεται να παρακολουθήσουν περισσότεροι από 1.500 σύνεδροι, μεταξύ των οποίων στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι διπλωματικών αποστολών και εκπρόσωποι ΜΜΕ από την Ελλάδα και το εξωτερικό.