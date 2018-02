Συνάντηση Τσίπρα με Γερουσιαστές του αμερικανικού Κογκρέσου

Συνάντηση με επτά Γερουσιαστές του αμερικανικού Κογκρέσου είχε ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, συνομίλησαν για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Επίσης δόθηκε με έμφαση στην τουρκική προκλητικότητα στην περιοχή, στο ονοματολογικό της ΠΓΔΜ και στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

Δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε στο twitter ο Αλέξης Τσίπρας.

Το tweet του Αμερικανού Πρέσβη

«Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τη θερμή υποδοχή από τον Αλέξη Τσίπρα και τη συζήτηση για τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας-ΗΠΑ, την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας και τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή», ανέφερε από την πλευρά του ο Αμερικανός Πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ.

Very much appreciate @PrimeministerGR Tsipras’ warm welcome and discussion of strong #US-#Greece relationship, deepening defense cooperation & Greece’s leadership role in the region with Congressional delegation led by @LindseyGrahamSC pic.twitter.com/GuSHcURVPc