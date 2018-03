Μεταπτυχιακά: Μία επένδυση που απαιτεί σωστή πληροφόρηση για να αποδώσει

Σε μία εποχή όπου οι απαιτήσεις τόσο της παγκόσμιας, όσο και της εγχώριας αγοράς εργασίας αυξάνονται διαρκώς, η απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου πλέον θεωρείται φυσική εξέλιξη μετά το πρώτο πτυχίο. Δεν αποτελεί ένα επιπρόσθετο προσόν, αλλά μία απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να μπορέσει κανείς να είναι ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας.

Η σωστή επιλογή του προγράμματος αλλά και του πανεπιστημίου είναι καθοριστικής σημασίας για την επαγγελματική εξέλιξη ενός ατόμου, είναι –ή πρέπει να είναι– μία δύσκολη απόφαση.

Αρχικά, πρέπει να θεωρείται μία μεγάλη επένδυση, όχι τόσο σε ό,τι αφορά το κόστος, αλλά σε προσωπικό χρόνο, κόπο και αφοσίωση. Δεν είναι κάτι που μπορεί να επαναληφθεί, καθώς δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο μεταπτυχιακό για δεύτερη φορά.

Θεωρείται λοιπόν μία επένδυση υψηλού ρίσκου και είναι σημαντικό κάθε υποψήφιος να μπορεί να αξιολογήσει τις επιλογές του και να επιλέξει προσεκτικά, καθώς ο χρόνος και ο κόπος του μπορεί να πάει χαμένος αν δεν αποδώσει σε προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Μπορεί οι οικονομολόγοι να υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση είναι ένα «εμπειρικό» προϊόν και δεν μπορείς να εκτιμήσεις την αξία της μόνο από τις σπουδές αν δεν βιώσεις την εμπειρία, όμως την εποχή στην οποία ζούμε, κάτι τέτοιο θα έπληττε σημαντικά τον βαθμό ανταγωνιστικότητας του ατόμου.

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην επιλογή μεταπτυχιακού παίζει η φήμη των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων διότι υποκαθιστά την έλλειψη πληροφόρησης με την άποψη που διαχέουν από στόμα σε στόμα οι απόφοιτοι. Στην Ελλάδα, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών οργανισμών αλλά και των προγραμμάτων σπουδών είναι αποσπασματική και αδιαφανής κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, αντίθετα με πιο αναπτυγμένες χώρες όπου λειτουργούν ανεξάρτητες και ανταγωνιστικές αξιολογήσεις, κατατάξεις και πιστοποιήσεις, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές πηγές για να διασταυρωθούν πληροφορίες και απόψεις από τους υποψηφίους, αλλά και την κοινωνία.

Ένα «μονοπάτι» μέσα από το οποίο κάθε υποψήφιος φοιτητής μεταπτυχιακού μπορεί να συλλέξει πληροφορίες αλλά και συμβουλές σχετικά με την κατεύθυνση της επαγγελματικής του εξέλιξης, την επιλογή του προγράμματος αλλά και τον τρόπο αξιολόγησης του σχολείου, έχει δημιουργήσει το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, καλύπτοντας έτσι το κενό που υπάρχει στην πληροφόρηση.

Στόχος του Alba Graduate Business School είναι να μπορέσει να εκπαιδεύσει το ευρύ κοινό να προσεγγίζει τη σταδιοδρομία και τις σπουδές του ορθολογικά και παράλληλα να πείσει ότι είναι από τις καλύτερες επιλογές.

Ήδη, πολλοί νέοι άνθρωποι αξιοποιούν τις υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται χωρίς χρέωση, με στόχο να καταλήξουν σε άλλες επιλογές, κατά βάση στο εξωτερικό.

Μέσα από αυτές τις υπηρεσίες, η αποστολή του Alba ως Business Unusual συμπυκνώνει την αφοσίωσή του στον φοιτητή ως καταλύτη της αλλαγής στην κοινωνία, η οποία ξεκινά πολύ πριν ο υποψήφιος φοιτήσει σε αυτό. Ξεκινά από τη στιγμή όπου ταλανίζεται με την επαγγελματική του ανάπτυξη και όραμα για την καριέρα του και τη συμβολή που επιθυμεί να κάνει στην κοινωνία.

Στα Information Sessions που πραγματοποιεί τακτικά το Alba Graduate Business School, ακαδημαϊκοί διευθυντές, καθηγητές και στελέχη του παρουσιάζουν, μαζί με τα προγράμματά του, και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει. Παράλληλα προσφέρουν γενικές συμβουλές για τις σπουδές, την εύρεση εργασίας αλλά και την επιχειρηματικότητα. Μάλιστα, σε αυτό συμβάλλουν και τα λεγόμενα success stories, καταξιωμένοι απόφοιτοι του Alba που αποτελούν ζωντανά case studies και μοιράζονται την τρέχουσα εμπειρία τους από την αγορά εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Alba Graduate Business School καλεί όλους τους υποψηφίους να βιώσουν από πρώτο χέρι την εμπειρία του μαθήματος, να γνωρίσουν καθηγητές και φοιτητές προκειμένου να διαμορφώσουν τη δική τους άποψη μέσω της υπηρεσίας Be Our Guest. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους βρίσκονται αναρτημένες στο διαδίκτυο λεπτομέρειες του ωρολογίου προγράμματος και μπορεί κάθε υποψήφιος να εγγραφεί ηλεκτρονικά για να παρακολουθήσει λίγη ώρα μάθημα μαζί με μία τάξη.

Σε μία από τις πιο δημοφιλείς εκδηλώσεις, στο Student for a Day, προσομοιώνεται και συμπυκνώνεται η φοιτητική εμπειρία στο Alba Graduate Business School μέσα σε ένα εντατικό πρωινό Σαββάτου, σε μία αντιπροσωπευτική επιλογή που περιλαμβάνει διαλέξεις από τους καθηγητές, ομαδική εργασία, διάβασμα, παίγνια προσομοίωσης και συμβουλές σταδιοδρομίας.

Ακόμα, το Alba Graduate Business School προσφέρει δωρεάν στο διαδίκτυο ένα διαγνωστικό εργαλείο, το Add Focus to Your Career που αποτυπώνει την επαγγελματική κλίση του υποψηφίου σε ρόλους γενικού μάνατζμεντ ή σε θέσεις εξειδίκευσης σε συγκεκριμένο τμήμα καθώς και το ενδιαφέρον του είτε με τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων, μάρκετινγκ και πωλήσεις, είτε στο τμήμα παραγωγής, κ.λπ.

Μπορείς να γνωρίσεις το Alba μέσα από το event Student for a Day την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 και ώρα 17:30-21:00. Και αν δεν προλάβεις, η επόμενη ευκαιρία σου είναι το Info Session στις 18 Απριλίου με θέμα «Launch yourself in business with our Actionable Learning Method».