ΥΠΕΞ: Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί ότι τα Σκόπια δέχτηκαν αλλαγές στο Σύνταγμα - Διαψεύδει σενάρια και ο Ντιμιτρόφ

Με ανάρτησή του στο twitter o υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ διέψευσε ότι προχώρησε σε οποιαδήποτρε άλλη άτυπη ενημέρωση πέραν της δήλωσης που έκανε μετά το πέρας των συνομιλιών στη Βιέννη.

«Η διαδικασία για το ονοματολογικό βρίσκεται σε ευαίσθητη φάση και τα όποια σενάρια από συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης προκαλούν ζημιά. Παραμένω σε όσα έχω πει στη δημόσια δήλωσή μου και πληροφορώ το κοινό ότι δεν έχω κάνει κάποια περαιτέρω ενημέρωση», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ.Ντιμιτρόφ.

Νωρίτερα και το ελληνικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του είχε αναφέρει ότι «ουδεμία διπλωματική ή άλλη ελληνική πηγή ισχυρίστηκε ότι η σκοπιανή πλευρά δήλωσε διατεθειμένη για ορισμένες αλλαγές στο Σύνταγμα της χώρας».

Σε ανακοίνωσή του, σημειώνει πως η «συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί σκόπιμη προβοκάτσια από την πλευρά όποιου μέσου διακίνησε τη συγκεκριμένη πληροφορία».

The name issue process is in a delicate phase and the speculations by certain media are harmful. I stand by my public statement and I inform the public that I haven’t made any additional informal briefings.