Εκπαιδευτικό συνέδριο CGS Educational Conference 2018

Κορυφαίοι καθηγητές του Harvard University και του Université de Montréal Saint-Sauveur στο πρωτοπόρο για τα ελληνικά δεδομένα εκπαιδευτικό συνέδριο!



Το CGS, ένα σχολείο με περισσότερα από 40 χρόνια παρουσίας στον χώρο της εκπαίδευσης και πάνω από 20 χρόνια στην παγκόσμια οικογένεια του International Baccalaureate (IB), διοργανώνει το CGS Educational Conference 2018, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Απριλίου 2018 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος).



Το CGS Educational Conference 2018 έχει στόχο να δώσει μία νέα οπτική στην εκπαίδευση, να αναδείξει νέες τάσεις και να εμπνεύσει εκπαιδευτικούς, καθώς και επαγγελματίες άλλων κλάδων να σκεφτούν με τρόπο διαφορετικό την εξέλιξη του ατόμου σε κάθε ηλικία, τόσο εντός όσο και εκτός σχολικής τάξης (Rethink Education).



Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους και να μεταφέρουν τις εμπειρίες και τις διδακτικές τους μεθόδους οι καθηγητές:



• Howard Earl Gardner, The John H. and Elisabeth A. Hobbs Professor of Cognition and Education, Harvard Graduate School of Education, Adjunct Professor of Psychology, Faculty of Arts and Sciences, Harvard University, Senior Director, Harvard Project Zero



• Robert Kegan, The William and Miriam Meehan Research Professor in Adult Learning and Professional Development, Harvard Graduate School of Education



• Eric Lauzon, Université de Montréal Saint-Sauveur, Quebec, The Art of Learning International



• Katherine K. Merseth, Senior Lecturer on Education, Harvard Graduate School of Education



Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και δηλώσεις συμμετοχής στο συνέδριο:



Costeas-Geitonas School

Pallini, 15351

210 6030411 -16

www.cgs.gr



conference@cgs.edu.gr



https://www.eventora.com/el/Events/cgs-educational-conference-201



Facebook Event

https://www.facebook.com/events/educational conference