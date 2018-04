Μα, δεν ομιλούν... «πυροβολούν»

Κύριε διευθυντά

Οι «παρουσιαστές» έχουν γίνει πλέον δυσκολότερα κατανοητοί από τους τηλεθεατές τους, λόγω του τρόπου εκφοράς «του λόγου τους». Δηλαδή, ομιλούν πολύ γρήγορα, ωσάν να τους κυνηγά κανείς με ένα βούρδουλα. Μονότονα δε, χωρίς χροιά η φωνή τους και λαρυγγόφωνα. Ωσάν η φωνή να βγαίνει από μηχανάκι, με το οποίο ομιλούν οι έχοντες υποστεί τραχειοστομία. Δηλαδή, χωρίς τη χάρη της γλυκολάλητης σε χρωματισμούς και τονισμό των λέξεων της ευχάριστης ελληνικής γλώσσας μας.

Αθανασιος Β. Αβραμιδης, Καρδιολόγος, καθ. Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Λαϊκισμός και με... το κάψιμο του Ιούδα

Κύριε διευθυντά

Για να μην υπάρχουν αμφιβολίες και υπαινιγμοί για τη στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος έναντι των Ισραηλιτών, αλλά και για να εντοπίζονται τα κερδοσκοπικά και όχι αντισημιτικά αίτια κάποιων υπερβολών της σύγχρονης δημοσιότητας, θεωρώ χρήσιμο να αναφερθούν τα κατωτέρω:

«Εν τη ημέρα της λαμπροφόρου Αναστάσεως(...) εν ταύτη τη πανευφροσύνω εορτή(...) ενιαχού του θεοφρουρήτου Βασιλείου(...) περιφέρεται ομοίωμα του προδότου Ιούδα, και εν μέσω ανοικείων και αξιομέμπτων αλαλαγμών και ατέγκτων κραυγών και εκτρόπων σκηνών, πυροβολείται τούτο και καίεται»… διαπιστώνει στις 10 Μαΐου 1910 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην προς τους ανά το Κράτος Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας εγκύκλιό της… «Περί ανάγκης εξαλείψεως του εθίμου, της κατά το Αγιον Πάσχα περιφοράς και καύσεως ομοιώματος του προδότου Ιούδα».

Επισημαίνει μάλιστα ότι αυτό συμβαίνει… «ει και η Σύνοδος διά της από 12 Απριλίου 1891 Εγκυκλίου, ρητώς τον κατάκριτον τούτον αναχρονισμόν απηγόρευσεν, ως αντιβαίνοντα εις τα ιερά της αμωμήτου ημών πίστεως παραγγέλματα». Αλλά και στις 13 Απριλίου 1918, με μια νέα εγκύκλιό της, «προτρέπεται πάντας εις αποφυγήν του εθίμου». Το χαρακτηρίζει αντιχριστιανικό και τονίζει ότι… «τα έθιμα ταύτα συντελούσι τα μέγιστα και εις την δημιουργίαν ψυχρότητος μεταξύ του ορθοδόξου πληρώματος και των συμπολιτών ημών Ισραηλιτών (...) επ’ ουδενί δε λόγω επιτρέπεται να θίγηται η φιλοτιμία αυτών διά πράξεων και φράσεων, αίτινες ευκόλως δύνανται να εκληφθώσιν ως προσβλητικαί διά το Εθνος των Ισραηλιτών». Εχουμε λοιπόν από τη μια μεριά την Ιερά Σύνοδο, από το έτος 1891, τουλάχιστον, να παίρνει ξεκάθαρη θέση, κι απ’ την άλλη τα… διάφορα κανάλια, τώρα, να τρέχουν ασθμαίνοντα για να βρουν και να προβάλουν (περιχαρή για τη συμβολή τους στην... πολιτιστική διάσωση παραδοσιακών λαϊκών δρωμένων!) τα ελάχιστα και τα έσχατα κατάλοιπα του εθίμου. Αν και σοβεί η υποψία ότι «ενιαχού» η αναβίωση είναι μάλλον τεχνητή, για χάρη της τηλεοπτικής προβολής. (Εγινε τρόπος δήλωσης και επιβεβαίωσης της ύπαρξης πλείστων συγχρόνων Ελλήνων. Ανθρώπινη αδυναμία και, πάντως, συγγνωστή… Ασύγγνωστη είναι όχι μόνο η τυχόν επανάληψη του «εθίμου», από παρανόηση των παραδοσιακών μας αξιών, αλλά η υποδαύλισή της από τον υπερβάλλοντα ζήλο της δημοσιότητας και της τηλεθέασης, τον οποίο εξάπτουν οι μηχανισμοί της εικονικής ενημέρωσης).

Γερασιμος Μιχαηλ Δωσσας, Θεσσαλονίκη

«Ο Καλλικράτης πρέπει ν’ αλλάξει»

Κύριε διευθυντά

Η Νέα Δημοκρατία έχει παρουσιάσει από της αναλήψεως της προεδρίας της από τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρόγραμμα πειστικό, ρεαλιστικό, υπεύθυνο και αξιόπιστο για την ανάταξη της χώρας από την πολύπλευρη κρίση, την οποία επιδείνωσε ιδίως θεσμικά και αποδόμησε αξιακά η ανίκανη κυβέρνηση της πολιτικής συμμαχίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ο αντικειμενικός όμως και καλόπιστος πολίτης, ο οποίος βλέπει λύση του επιδεινούμενου πολιτικού προβλήματος της χώρας από την υπεύθυνη, αξιόπιστη και σύγχρονη, φιλελεύθερη και δημοκρατική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, διαπιστώνει ένα μεγάλο κενό στις μέχρι τώρα, και κατά καιρούς, διακηρυγμένες προγραμματικές θέσεις της. Το σπουδαίο αυτό κενό αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας, που συνιστά το πρωτοκύτταρο του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μια Τοπική Αυτοδιοίκηση οργανούμενη θεσμικά, εμπλουτισμένη με θεσμούς, με θεσμοθετημένους πάγιους και σταθερούς οικονομικούς πόρους, μπορεί να μεταβληθεί σε απέραντο εργοτάξιο της επαρχιακής Ελλάδος, που θα φέρει την άνθηση και την οικονομική ευημερία της υπαίθρου Ελλάδος, την οποία ο «Καλλικράτης» μετέβαλε σε νεκροταφείο κάθε δημιουργικής και παραγωγικής δραστηριότητας. Επιβάλλεται, επομένως, σχεδιασμός της Νέας Δημοκρατίας, σχεδιασμός δημοκρατικός και υπεύθυνος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τροποποίηση του «Καλλικράτη» εκεί όπου δημιούργησε μεγάλες αδικίες και παρουσίασε δυσλειτουργίες και νέκρωσε ζωντανούς, δημιουργικούς και παραγωγικούς δήμους της χώρας μας. Ετσι, κατέστρεψε δίχως περίσκεψη τον αυτόνομο Δήμο Αιδηψού, τη ναυαρχίδα του παγκόσμιου ιαματικού τουρισμού, την παγκοσμίου φήμης λουτρόπολη της Ελλάδος, και την υπήγαγε σε δήμο του λόγγου και του κάμπου, ο οποίος περιλαμβάνει 43 ορεινά χωριά, των οποίων οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και ουδεμία ασχολία έχουν με την τουριστική δραστηριότητα, τη σύγχρονη τουριστική βιομηχανία της χώρας και πρωταθλήτρια στην προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης της χώρας.

Και η Αιδηψός ήταν το μεγαλύτερο βιομηχανικό-τουριστικό κέντρο της Ελλάδας, αλλά το κατέστρεψε δίχως περίσκεψη.

Γ. Σταραντζης, Δικηγόρος στον Α. Πάγο και στο ΣτΕ, πρ. επιστημονικός συνεργάτης του «Αρχείου Νομολογίας», πρόεδρος επιτροπής αγώνα των Αιδηψιωτών

Η ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων

Κύριε διευθυντά

Ο Δήμος Αθηναίων επελέγη από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Urban Innovative Actions, (καινοτόμες αστικές δράσεις), να υλοποιήσει την πρόταση του «Curing The Limbo», με αντικείμενο την ένταξη των προσφύγων στην πόλη. Μέσα από την ευρωπαϊκή ιστοσελίδα της Urban Innovative Actions κατευθύνθηκα στην ιστοσελίδα του Δήμου της Αθήνας με την ελπίδα ότι θα ενημερωθώ λεπτομερέστερα γι’ αυτή την επιτυχία και ιδιαίτερα για το περιεχόμενο της πρότασης – επειδή ασχολούμαι με ευρωπαϊκά προγράμματα. Στην ιστοσελίδα λοιπόν του Δήμου Αθηναίων και στο τμήμα που ενημερώνει τους πολίτες στα ελληνικά, την πρόταση –δελτίο Τύπου, (αν και προσπάθησα), τη βρήκα μόνο στ’ αγγλικά! –https://www. cityofathens. gr/node/30702.

Οντας στην ιστοσελίδα του δήμου, περιηγήθηκα από ενδιαφέρον στο αγγλικό της μέρος («Αθήνα - municipality of Athens») που αναφέρεται στους ξένους επισκέπτες (και όχι μόνο) και η οποία αποτελεί επίσης ένα ενημερωτικό μοχλό διαφήμισης της πόλης. Εδώ, με έκπληξη ανακάλυψα ότι η ιστοσελίδα είναι εγκαταλελειμμένη. Στην αρχή τού πολύ σημαντικού τομέα «what’s going on in the city» (τι συμβαίνει στην πόλη), τα περιεχόμενά της έχουν αναφορές σε γεγονότα του 2015 και 2016!! – https://www. cityofathens. gr/en/node. Οταν συνέχισα στη σελίδα «What’s On» (επικαιρότητα), η σελίδα ήταν ΑΔΕΙΑ!!! – https://www. cityofathens. gr/en//node/18506.

Σήμερα, η παγκόσμια διαφήμιση και επικοινωνία είναι τα μέγιστα ψηφιακή. Η υψηλή (state of art) ποιότητα των ιστοσελίδων αποτελεί πλέον μονόδρομο. Και αναρωτιέμαι. Πώς είναι δυνατόν να πιστεύει ο Δήμος Αθηναίων ότι με αυτή την τριτοκοσμική ιστοσελίδα, που εμφανίζεται στο Διαδίκτυο, θα μπορέσει να συνυπάρξει στον παγκόσμιο ιστό των ανταγωνιστριών πόλεων; Δυστυχώς βέβαια, την τριτοκοσμική της εγκατάλειψη τη βιώνουν επίσης, πολίτες και επισκέπτες, στην άθλια, ζέχνουσα κατάσταση των πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και δρόμων του ιστορικού της κέντρου· και ακόμα δραματικότερα στις γύρω από το ιστορικό κέντρο περιοχές – που δεν τις πολυεπισκέπτονται και οι «τουρίστες».

Η Αθήνα, εκμεταλλευόμενη τις παρούσες γεωπολιτικές συγκυρίες της περιοχής, θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτό τον εφήμερα πρόσφορο χρόνο σε όφελός της, προετοιμαζόμενη σε όλα τα επίπεδα.

Σωτηρης Παπαδοπουλος, Αρχιτέκτονας