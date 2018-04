Ομέρ Τσελίκ: Ο Καμμένος να δώσει προσοχή στη φράση Τσίπρα και να την επαναλαμβάνει κάθε μέρα

Με ένα ειρωνικό σχόλιο μέσω Twitter απάντησε στον Ελληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για όσα είπε στο Καστελλόριζο για την τουρκική προκλητικότητα o υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ.

Στην ανάρτησή του ο Τσελίκ ανέφερε ότι «ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε ότι "οι προκλήσεις και η επιθετικότητα δεν αποτελούν ένδειξη ισχύος", ο υπουργός Άμυνας θα πρέπει να ακούσει αυτή την φράση, να την απομνημονεύσει και να την επαναλαμβάνει κάθε μέρα».

Greek PM Tsipras said “Provocation and aggresiveness are not signs of power.” His Minister of Defense should pay heed to this, memorise it and repeat it everyday.