Αμερικανική Πρεσβεία: Προστατέψτε τα αμερικανικά ιδρύματα, βρείτε τους δράστες

Την έντονη αντίδραση της αμερικανικής πρεσβείας προκάλεσαν οι πρόσφατες επιθέσεις αναρχικών στα κτίρια της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σε ανάρτησή της η αμερικανική πρεσβεία αναφέρει: «Καταδικάζουμε έντονα τις πρόσφατες επιθέσεις στα αμερικανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Προτρέπουμε τις ελληνικές διωκτικές αρχές να προστατέψουν τα ιδρύματα αυτά και να οδηγήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης τους δράστες», καταλήγει η τοποθέτηση της αμερικανικής πρεσβείας.

We strongly condemn the recent attacks on American educational institutions @HAU_GR in Thessaloniki and Athens. We urge our Greek law enforcement partners to protect these institutions and bring the perpetrators to justice. https://t.co/bI4hYW04PJ