Αντίδραση ΝΑΤΟ: Ιστορική η συμφωνία και ευχαριστίες σε Τσίπρα - Ζάεφ

Για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ με ανάρτησή του στο twitter, στην πρώτη αντίδραση της Συμμαχίας στις ανακοινώσεις των δύο πλευρών για το Σκοπιανό.

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ ευχαριστεί μάλιστα τους δύο πρωθυπουργούς για την βούλησή τους να λύσουν τη διαφωνία, η οποία όπως λέει «επηρέασε» την περιοχή επί μακρόν ενώ καλεί τις δύο χώρες να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία.

I welcome the historic agreement by @tsipras_eu & @Zoran_Zaev on the name dispute between Athens and Skopje. I thank them for their will to solve a dispute which has affected the region for too long & call on both countries to finalise the agreement. https://t.co/EuDQcI1AYe pic.twitter.com/BnSwod1IS2