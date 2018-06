Αλβανία: Ευχαριστούμε Τσίπρα και Ζάεφ για τη συμφωνία - Τα Βαλκάνια είναι σήμερα καλύτερο μέρος

«Δύο προοδευτικοί ηγέτες γειτονικών χωρών έγραψαν ιστορία σήμερα κι έδειξαν στην ΕΕ και στον κόσμο πώς το όραμα και η βούληση να ξεπεραστεί το παρελθόν μπορεί να οδηγήσει στο μέλλον ακόμα κι αν δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα! Συγχαρητήρια στον Αλέξη Τσίπρα και στον Ζόραν Ζάεφ. Τα Βαλκάνια είναι σήμερα καλύτερο μέρος, σας ευχαριστούμε και τους δυο σας», έγραψε ο Έντι Ράμα στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, αναφερόμενος στη συμφωνία Ελλάδας-πΓΔΜ για το ζήτημα του ονόματος.

Two progressive leaders of neighbouring countries made history today and showed EU&TheWorld how vision and willingness to overcome the past can find space for the future where it appears to be none! Chapeau @atsipras @ZoranZaevBalkans are today a better place thnx to you both — Edi Rama (@ediramaal) June 12, 2018

«Συγχαρητήρια στους γείτονες και φίλους μας που κατάφεραν να καταλήξουν σε μια σημαντική συμφωνία για το ζήτημα του ονόματος. Αυτό ανοίγει τον δρόμο προκειμένου όχι μόνο μία χώρα αλλά όλη η περιοχή να κινηθεί (προς την ένταξη) στην ευρωατλαντική οικογένεια. Παρόλα τα εμπόδια, η διπλωματία φέρνει αποτέλεσμα», ανέφερε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, Ντιτμίρ Μπουσάτι, στον λογαριασμό του στο Twitter.

Congratulations to our neighbours & friends for reaching breakthrough agreement on the name issue. This paves the way not just for one country but for the entire region towards Euro-Atlantic family. Despite all odds, diplomacy works! @NikosKotzias @Dimitrov_Nikola @Bujar_O — Ditmir Bushati (@ditmirbushati) June 12, 2018

ΥΠΕΞ Βουλγαρίας

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ σχετικά με το ζήτημα της ονομασίας.

Αυτό, υπογραμμίζει, πως ανοίγει το δρόμο για την ευρωπαϊκή και ευρω-ατλαντική ένταξη του γείτονά μας.

«Η Βουλγαρία αναγνώρισε την Μακεδονία με το συνταγματικό όνομά της, τον Ιανουάριο του 1992 και το νέο όνομα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως λόγος για πιθανή αλλαγή των υφιστάμενων συνόρων ή για βλέψεις απέναντι στους γείτονες και συγκεκριμένα για τη γλώσσα, τον πολιτισμό, την ιστορία και την ταυτότητα τους» αναφέρει το υπουγείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας και επισημαίνει πως θα ζητήσει από τους δύο εταίρους, γειτονικές και φίλες χώρες, να εγγυηθούν ότι η συμφωνία μεταξύ τους θα εφαρμοσθεί .

Θάτσι: Θα βοηθήσει και εμάς

Ο πρόεδρος του Κοσόβου Χάσιμ Θάτσι και ο πρωθυπουργός Ράμους Χαραντινάι, εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Αθηνών και Σκοπίων στο ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ.

«Συγχαίρω τους πρωθυπουργούς Αλέξη Τσίπρα και Ζόραν Ζάεβ και τους πολίτες των χωρών τους. Η ανανέωση της δυνατότητας ένταξης της γειτονικής χώρας (ΠΓΔΜ) στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., θα βοηθήσει επίσης το Κόσοβο και γενικότερα τα δυτικά Βαλκάνια» αναφέρει ο Χάσιμ Θάτσι σε μήνυμα του στο twitter.

I congratulate our neighbours in #Athens and #Skopje on reaching a historic deal on the new name for the republic. @tsipras_eu & @Zoran_Zaev and their citizens are to be congratulated. The renewed opportunity of @NATO and EU integration helps also #Kosovo and entire #WB6. — Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) June 12, 2018

Στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός του Κοσόβου, Ράμους Χαραντινάι έγραψε: «Συγχαίρω τον Ζάεφ και τον Τσίπρα για το όραμα και την επιμονή. Ελπίζω ότι όλα τα εναπομείναντα ανοικτά ζητήματα στα Βαλκάνια θα επιλυθούν με την ίδια εποικοδομητική προσέγγιση».