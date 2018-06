Ντομπρόβσκις: Σημαντικό να φτάσουμε σε συμφωνία για τα μέτρα για το χρέος

«Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα και συζητήσαμε ένα φάσμα θεμάτων», δήλωσε ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

«Το πρώτο και κύριο από τα θέματα αυτά σχετίζεται με την ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος, το οποίο πρόκειται να τελειώσει τον Αύγουστο, και αναμένουμε και ήδη εργαζόμαστε για μια υπερκείμενη συμφωνία σε μια εβδομάδα στο Eurogroup. Υπάρχει αριθμός στοιχείων που είναι σημαντικά. Είναι σημαντικό να φτάσουμε σε συμφωνία για τα μέτρα για το χρέος, για το τι θα είναι τα μέτρα σε όρους μείωσης του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους», ανέφερε εξάλλου.

Ερωτηθείς για αν αυτό θα γίνει μέχρι τις 21 Ιουνίου, ο κ. Ντομπρόβσκις απάντησε: «Αναμένουμε μια υπερκείμενη συμφωνία και αυτή θα έχει αρκετά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια προϋπόθεση, αν θέλετε, η οποία είναι η ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης και η ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων δράσεων, την οποία ψηφίζει σήμερα το ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεύτερον, υπάρχει συμφωνία στα μέτρα για το χρέος και το τι μπορεί να γίνει και, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπογραμμίζουμε την ανάγκη να έχουμε εμπροσθοβαρή μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να επιστρέψει με αξιοπιστία στις αγορές».

Good meeting with @PrimeministerGR, discussed completing the #Greece’s programme, debt measures and #deepeningEMU. I welcome the Prime Minister’s leadership in reaching the historic agreement on #NorthMacedonia name. pic.twitter.com/AZDlau12kS