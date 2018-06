Δραστική παρέμβαση για το χρέος ζήτησε ο Μητσοτάκης από τον Ντομπρόβσκις

Δραστική παρέμβαση στο χρέος από την πλευρά των πιστωτών ώστε η Ελλάδα να επωφεληθεί τα μέγιστα, ζήτησε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Στη συνάντηση που έγινε σήμερα το πρωί στο γραφείο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε στον κ. Ντομπρόβσκις το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα, δίνοντας έμφαση στη μείωση των φόρων και τη δημιουργία ενός οικονομικού περιβάλλοντος φιλικού προς την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Very productive meeting with @VDombrovskis. I stressed the need for aggressive intervention on debt and real reforms to the benefit of the Greek people. #AmbitiousEurope pic.twitter.com/onIjkgpgma