ΠΓΔΜ: Η Βουλή επικύρωσε τη συμφωνία των Πρεσπών με την Ελλάδα

Το κοινοβούλιο της ΠΓΔΜ επικύρωσε σήμερα, σε ειδική συνεδρίαση, τη συμφωνία που υπογράφηκε την Κυριακή στις Πρέσπες με την Ελλάδα για την επίλυση του ονοματολογικού και τη μετονομασία της χώρας σε «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», ανοίγοντας τον δρόμο για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ και την έναρξη ενταξιακών συνομιλιών με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η συμφωνία των Πρεσπών θα τεθεί και σε δημοψήφισμα, η ημερομηνία του οποίου δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Η εθνικιστική αντιπολίτευση αναμένεται ότι θα καλέσει τους υποστηρικτές της να ψηφίσουν «όχι».

Στη συνέχεια, το κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά με πλειοψηφία δύο τρίτων. Προς το παρόν η κυβέρνηση του Σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ δεν διαθέτει αυτή την πλειοψηφία.

«Εχουμε μια συμφωνία που καθορίζει με σαφήνεια την ταυτότητά μας, τη μακεδονική γλώσσα μας για πάντα»είπε ο Ζάεφ καλώντας τους βουλευτές να την υπερψηφίσουν.

«Με αυτή τη λύση όχι μόνο κερδίσαμε άλλον έναν φίλο και στρατηγικό εταίρο (...) αλλά (επίσης) ανοίξαμε τις πύλες για το ΝΑΤΟ και την ΕΕ», πρόσθεσε.

Η συμφωνία επικυρώθηκε με 69 ψήφους υπέρ σε σύνολο 120 βουλευτών. Ωστόσο 51 βουλευτές της αντιπολίτευσης, του εθνικιστικού κόμματος VMRO-DPMNE, μποϊκοτάρισαν τη διαδικασία. Η διαδικασία της επικύρωσης είχε ξεκινήσει χθες Τρίτη, όταν το κείμενο υποβλήθηκε στην κοινοβουλευτική επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Λίγη ώρα αργότερα ο υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων, Νικολά Ντιμιτρόφ ανέβασε μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, κατά την υπογραφή της συμφωνίας ως νόμο του κράτους και έκανε λόγο για «ιστορική και συναισθηματική στιγμή».

Ratification law of the Agreement resolving the difference over the name adopted in Parliament with 69 votes in favor. Historic and emotional moment, onwards and upwards! The photo depicts speaker Talat Xhaferi signing the Law. pic.twitter.com/Bgr2tBuqPE