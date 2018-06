Βίντεο της Κομισιόν για την Ελλάδα

Το μήνυμα ότι μετά από 8 χρόνια προγραμμάτων, η Ελλάδα βρίσκεται στο δρόμο της ανάκαμψης και ότι η ανάπτυξη και οι θέσεις εργασίας επιστρέφουν και θα μπορέσει σύντομα η χώρα να σταθεί στα πόδια της, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αφορμή τη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup.

Την ανάρτηση αυτή συνοδεύει μάλιστα και ένα βίντεο στο οποίο με φόντο κυρίως ελληνικά τοπία και σημεία αναφοράς, περνούν τα εξής μηνύματα:

-Ένα νέο κεφάλαιο για την Ελλάδα

-Η οικονομία αναπτύσσεται ξανά και δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας

-Ο ελληνικός λαός έχει περάσει μερικά πολύ δύσκολα χρόνια, αλλά οι προσπάθειές τους έχουν αποδώσει καρπούς

-Τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας έχουν βελτιωθεί σημαντικά

-Η χώρα έχει γίνει πιο ανταγωνιστική

-Αυτό είναι το αποτέλεσμα τόσο των εθνικών μεταρρυθμίσεων όσο και της υποστήριξης από τους Ευρωπαίους εταίρους.

-Η οικονομία βρίσκεται τώρα στο σωστό δρόμο.

-Βιώσιμα δημόσια οικονομικά, δομικές μεταρρυθμίσεις το 2018.

-Σύντομα η Ελλάδα θα είναι σε θέση να χρηματοδοτείται αυτόνομα και πάλι.

-Οι προσπάθειες μεταρρύθμισης πρέπει να συνεχιστούν μετά το τέλος του προγράμματος.

-Να διατηρήσει την ανάκαμψη και να διασφαλίσει ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει το μέλλον.

Επίσης, σε διαγράμματα απεικονίζονται και τα εξής μακροοικονομικά στοιχεία: Μεταξύ 2015 και 2018 δημιουργήθηκαν πάνω από 100.000 νέες θέσεις εργασίας, η ανεργία μειώθηκε από 27,9% το 2013 στο 20,1% το 2018, τα δημοσιονομικά από -15,1% το 2009 διαμορφώθηκε στο +0,8% το 2017, το ΑΕΠ από -9,1% το 2011 αυξήθηκε στο 1,9% το 2018 και εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 2,3% το 2019.

