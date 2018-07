Πάιατ: Σημαντική και ευπρόσδεκτη εξέλιξη οι συμφωνίες για τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό

Τις συμφωνίες που υπεγράφησαν στη Σόφια για την υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας, χαιρέτησε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

«Μια σημαντική και ευπρόσδεκτη εξέλιξη, καθώς επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την ποικιλομορφία της προσφοράς και των διαδρομών στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Συμπληρώνει επίσης τη σχεδιαζόμενη πλωτή μονάδα αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη», αναφέρει σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter o Αμερικανός πρεσβευτής.

An important and welcome development as we seek to enhance diversity of supply and routes in the European gas market. Also complements the Planned Alexandroupoli floating LNG storage and regasification unit. https://t.co/xLTHmGeADA