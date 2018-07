Ο ΔΗΚΤΗΣ (15/07/18)

Τριάντα μία εισηγμένες στο roadshow του Χ.Α. στο Λονδίνο

Ξεκινούν οι προετοιμασίες για επόμενο μεγάλο roadshow του ελληνικού Χρηματιστηρίου στο Λονδίνο, το 13ο ATHEX Greek Roadshow, το οποίο θα διεξαχθεί στις 19-20 Σεπτεμβρίου στη βρετανική πρωτεύουσα. Οι επενδυτές θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν, τόσο σε επίπεδο one to one συναντήσεων όσο και σε επίπεδο ομαδικών παρουσιάσεων, με τους διευθύνοντες συμβούλους και τους οικονομικούς διευθυντές 31 ελληνικών εισηγμένων. Το roadshow το οποίο διοργανώνει το ελληνικό Χρηματιστήριο μαζί με την Beta Securities, θα διεξαχθεί στο May Fair Hotel του Λονδίνου. Οι ελληνικές εισηγμένες από τον κλάδο της υψηλής αλλά και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, που θα εκπροσωπηθούν σε ανώτατο επίπεδο, είναι οι εξής: ΑΔΜΗΕ, Alpha Bank, EXAE, Autohellas, Cenergy Holdings, Ελλάκτωρ – Ελ. Τεχ. Ανεμος, Ελβάλ-Χαλκόρ, Eurobank, Fourlis, ΓΕΚ Τέρνα – Τέρνα Ενεργειακή, Grivalia, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, Ικτίνος, Κρι-Κρι, Lamda Development, Marfin Investment Group, MLS, Motor Oil, Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, Εθνική Πανγαία, ΟΠΑΠ, Τράπεζα Πειραιώς, ΟΛΠ, ΔΕΗ, Σαράντης, Πλαστικά Θράκης, Τιτάν, Βιοχάλκο και Intralot.

Εκτός από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η «Μασούτης» έχει να αντιμετωπίσει ένα ακόμη εμπόδιο στον δρόμο προς την Αθήνα. Το εμπόδιο ακούει στο όνομα «Προμηθευτική Κρεάτων», η οποία συνεργαζόταν αποκλειστικά με την «Προμηθευτική Τροφίμων», λειτουργώντας τα κρεοπωλεία εντός των καταστημάτων της τελευταίας. Η «Μασούτης» δεν θέλησε να συνεχίσει τη συνεργασία με την «Προμηθευτική Κρεάτων». Η τελευταία ωστόσο έχει απαιτήσεις ύψους 5 εκατ. ευρώ από την «Προμηθευτική Τροφίμων», ενώ πρόσφατα ένας δικός της προμηθευτής ήγειρε αξιώσεις για απαιτήσεις ύψους 1,7 εκατ. ευρώ. Οπως πληροφορείται η στήλη, πάντως, η «Μασούτης» και η «Προμηθευτική Κρεάτων» βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις προκειμένου να καταλήξουν σε συμβιβασμό τουλάχιστον για πληρωμή της πρώτης προς τη δεύτερη ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

Ανασφάλιστοι στο υπουργείο Εξωτερικών

Χωρίς ασφάλιση παραμένουν συνεργάτες του υπουργείου Εξωτερικών, καθώς ακόμη ούτε ο ΕΦΚΑ ούτε το υπουργείο Εργασίας, αλλά ούτε το υπουργείο με το οποίο συνεργάζονται ως μεταφραστές, μπορούν να τους απαντήσουν πώς θα ασφαλιστούν με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου. Να σημειωθεί ότι ο πρώην υπουργός Εργασίας και εμπνευστής του επιμερισμού των εισφορών για τους εργαζόμενους με μπλοκάκι, που έχουν όμως έως δύο εργοδότες, όπως ισχύει και στους μισθωτούς (μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων), είναι πλέον αναπληρωτής υπουργός στο συγκεκριμένο υπουργείο. Εχουν πάντως περάσει 19 μήνες κατά τους οποίους οι μεταφραστές είναι ανασφάλιστοι, και απάντηση σε οποιαδήποτε γλώσσα δεν έχουν λάβει...

Υποψίες για φωτογραφικές διατάξεις

Μεγάλες γκρίνιες ακούγονται για τον διαγωνισμό προμήθειας του πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας των έντυπων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το σύστημα που είναι γνωστό και ως «Barcode στα έντυπα», σύμφωνα με επιστολές που έφτασαν στο Εθνικό Δίκτυο Ερευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), περιέχουν κατηγορίες για φωτογραφικές διατάξεις στους όρους της προκήρυξης του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Για παράδειγμα, ο απαραίτητος όρος να έχει υλοποιηθεί σύστημα με 4.500 ταυτόχρονες μεταδόσεις πληροφορίας από GSM δίκτυο, φωτογραφίζει συγκεκριμένη εταιρεία του κλάδου πληροφορικής. Επίσης, οι προδιαγραφές των συσκευών ανάγνωσης (barcode scanners) λέγεται ότι φωτογραφίζουν μια άλλη εταιρεία του κλάδου. Οι επικριτές των κυβερνητικών αποφάσεων μάλιστα, σημειώνουν με νόημα ότι στη συγκεκριμένη επιχείρηση, υψηλή θέση στο παρελθόν κατείχε άτομο που σήμερα είναι στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού.

Από ρωσική τράπεζα αναζητεί τις εγγυητικές ο Καλογρίτσας

Στον δρόμο της υπογραφής της σύμβασης οδεύει, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια, ο οδικός άξονας που θα συνδέσει την Πάτρα με τον Πύργο. Πρόκειται για το έργο που κατατμήθηκε σε οκτώ μικρότερες εργολαβίες, «προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος μικρότερων εταιρειών στα δημόσια έργα και να εξασφαλιστούν μεγαλύτερες εκπτώσεις», όπως ήταν η επίσημη επωδός του υπ. Υποδομών. Αυτό όμως που δεν υπολόγισε ο κ. Σπίρτζης είναι ότι στις τέσσερις από τις οκτώ εργολαβίες επικράτησε ο κουμπάρος του υιού του, κ. Καλογρίτσας, προσφέροντας εκπτώσεις άνω του 50%. Σήμερα, η κοινοπραξία Τοξότης-Ομάδα Κατασκευών, συμφερόντων Καλογρίτσα, αντιμετωπίζει σωρεία οικονομικών προβλημάτων, απόρροια του υπερδανεισμού της αποκλειστικά από την Τρ. Αττικής, η οποία χορήγησε δάνεια 70 εκατ. ευρώ τη διετία 2015-2016, ενώ πλέον ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας ξεπερνά τα 110 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα φαίνεται να απορρίπτει την ανανέωση των εγγυητικών καλής εκτέλεσης, απαραίτητες για την υπογραφή της σύμβασης, υπό τον φόβο της κατάπτωσής τους και της καταβολής των σχετικών αποζημιώσεων, που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 15 εκατ. ευρώ (με βάση την αξία των προς υπογραφή εργολαβιών). Η λύση που φαίνεται να έχει βρει ο επίδοξος καναλάρχης θα είναι από ρωσική τράπεζα, κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά κατασκευαστικά δρώμενα!