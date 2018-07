Στο υπουργείο Αμυνας ο Πάιατ - «αμέριστη στήριξη» από την πλευρά των ΗΠΑ

Τα συλλυπητήρια των ΗΠΑ για «τις τρομακτικές απώλειες από τις πυρκαγιές στην Αττική» εξέφρασε κατά την παρουσία του στο υπουργείο Αμυνας o Αμερικανός Πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ, όπως αναφέρει με ανάρτησή του στo Τwitter.

Oπως σημείωσε ακόμη, κατά τη σύσκεψη, ο υπουργός Πάνος Καμμένος παρείχε ενημέρωση για τις πληγείσες περιοχές, ενώ ο κ. Πάιατ μετέφερε στην ελληνική πλευρά και την αμέριστη στήριξη εκ μέρους της Αμερικανικής Στρατιωτικής Διοίκησης για την Ευρώπη.

Just finished at Hellenic Ministry of Defense, where I offered US condolences on the horrific losses from Attica fires. Minister @PanosKammenos briefed on his survey of affected areas and @Hellenic_MOD actions. @US_EUCOM fully engaged in support.