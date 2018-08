Λευκός Οίκος: Συνεχίζεται η επικοινωνία Τραμπ - Κιμ μετά την συνάντησή τους στη Σιγκαπούρη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρέλαβε μια επιστολή από τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν την 1η Αυγούστου, ως συνέχεια στις πρόσφατες συνομιλίες τους σχετικά με την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

«Η συνεχιζόμενη αλληλογραφία μεταξύ των δύο ηγετών στοχεύει στο να δώσει συνέχεια στη συνάντησή τους στη Σιγκαπούρη και στο να προωθήσει τις δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν στο κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν ΗΠΑ- Β. Κορέα», επισήμανε η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε tweet σχετικά με την επιστολή αργά χθες, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Thank you to Chairman Kim Jong Un for keeping your word & starting the process of sending home the remains of our great and beloved missing fallen! I am not at all surprised that you took this kind action. Also, thank you for your nice letter - l look forward to seeing you soon!